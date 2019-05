Els alcaldables per Barcelona passegen per la Boqueria l'últim dia de campanya

El mercat de la Boqueria ha convidat aquest divendres als alcaldables de Barcelona a un tast de tapes, on Elsa Artadi (JxCat), Manuel Valls (BCN pel Canvi-Cs), Jaume Collboni (PSC) i Josep Bou (PP), a més del número 3 d'ERC, Miquel Puig --no ha anat l'alcaldable Ernest Maragall-- han compartit temps i espai, sense l'alcaldessa i candidata, Ada Colau (BComú) ni l'alcaldable de la CUP, Anna Sortint.









BComú ha explicat que Colau tenia previst un dinar-col·loqui de Barcelona Tribuna, mentre que la CUP ha optat per no assistir perquè considera que era un acte sense debat polític: "No era el nostre lloc".





Els candidats han anat acompanyats d'altres membres de la seva llista: al costat de Elsa Artadi estava l'exalcalde Xavier Trias; costat de Collboni seus números 2 i 3, Laia Bonet i Albert Batlle; i al costat de Valls el regidor de Cs a Barcelona Paco Sierra.