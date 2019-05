L'alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció, Ada Colau, ha assegurat aquest divendres que només la seva victòria en les eleccions d'aquest diumenge és garantia de centrar els debats a la ciutat i no en el procés independentista, i de construir pactes a l'Ajuntament en clau de Barcelona i no catalana.









"Alguns volen que el procés independentista sigui el protagonista d'aquestes eleccions i crec que els barcelonins no ho permetran", ha asseverat en una conferència-col·loqui de Barcelona Tribuna organitzat per 'La Vanguardia', l'Associació Espanyola de Directius (AED) i Societat econòmica Barcelonina d'Amics del País.





Ha criticat que el candidat republicà, Ernest Maragall, vol supeditar la ciutat al procés independentista, i ha insistit que vol pactar amb forces d'esquerra com ERC i PSC a pactes el més estables possibles.





Preguntada per si es quedarà a l'Ajuntament si no és la guanyadora, ha replicat que només contempla l'escenari de guanyar les eleccions, i ha confiat en fer-ho amb més suports, que els permetin governar amb més regidors --el que els permetria crear noves Regidories, com la de Seguretat, que en aquest mandat ha assumit ella mateixa--.





CONTRA EL "BLOQUEIG"





Colau ha defensat que han canviat el rumb de l'Ajuntament en aquests quatre anys, però ha ressaltat que el consistori és un gran transatlàntic al qual li costa canviar de direcció, però ja han aconseguit moure'l en aquest mandat: "Tenim la maquinària al 100% i el rumb ben enfocat".





Ha dit que en les eleccions s'escull entre aquesta direcció o "la manca de rumb del Govern de Quim Torra i ERC", que representa un risc real de paràlisi, perquè la Generalitat ha exercit cada vegada menys les seves competències, cosa que ve d'abans de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i que s'ha agreujat després d'aquest.





"Barcelona no es mereix que el bloqueig arribi a l'Ajuntament", perquè és una ciutat profundament progressista, feminista, valent, innovadora, creativa i amb voluntat d'afrontar els reptes per guanyar el futur, i això requereix una majoria progressista, que vol liderar des una voluntat propositiva i constructiva, ha assegurat.





ACORDS D'ESQUERRES





Preguntada per si veu possible aquests pactes després de crítiques que s'han llançat els candidats, ha respost: "Estem en campanya. Després del 26 de maig, si guanyem, tindrem la capacitat de dur a terme el diàleg amb persones que aparentment ara no poden parlar".





"Més que mai necessitem acords estables de forces progressistes que garanteixin l'estabilitat del diàleg i solucions democràtiques a conflictes polítics i democràtics", ha defensat Colau, que ha demanat aquests acords en totes les institucions i a tots els nivells i, sobre l'acord que va trencar amb el PSC pel suport a 155, ha defensat que s'ha obert una nova etapa en què s'ha de deixar els bloquejos, les línies vermelles i la testosterona.





Preguntada per les donacions de la Fundació Amancio Ortega per combatre el càncer, Colau s'ha mostrat partidària que hi hagi fundacions i donatius, però "la sanitat pública no pot dependre de la caritat de cap ric" ni de fortunes desproporcionades, sinó que ha de tenir un finançament estable per mitjà d'impostos, en què creu que han d'aportar els que més tenen.