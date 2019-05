Fins al 25 per cent dels estudiants pateix molta ansietat

Entre el 15% i el 25% dels estudiants espanyols presenten nivells molt elevats d'ansietat, segons diverses investigacions realitzades pel professor de Psicologia de la Universitat CEU San Pablo, Fernando Miralles.









En un comunicat, la Universitat CEU San Pablo afirma que proves com la selectivitat "generen en l'alumne un estrès i un nerviosisme que els impedeix obtenir el seu major rendiment acadèmic". Entre aquests símptomes, es troben irritabilitat, agressivitat, susceptibilitat o mal humor, insomni, malestar físic, aparició de pensaments negatius, ganes de deixar els estudis, por al fracàs i a "quedar en blanc".





Per mitigar aquests símptomes, el professor Miralles enumera un seguit de consells. Per exemple, en l'estudi, recomana començar a estudiar diàriament les assignatures que menys li agraden a l'estudiant, i fer-ho amb "una bona tècnica".





També s'aconsella portar una vida saludable durant la fase d'estudi que exclogui fàrmacs i controli la ingesta de begudes energètiques.





"Si no dorms prou, l'examen no sortirà bé, ja que el cervell estarà cansat. Tampoc facis menjars abundants, encara que és important esmorzar i picar alguna cosa el dia de l'examen", aconsella el professor de CEU San Pablo.





Des d'aquesta universitat també recomanen als estudiants aconseguir informació d'exàmens d'anys anteriors i fer simulacres de la prova, així com visitar dies abans el lloc on va a ser l'examen "per evitar pors infundades i sorpreses d'última hora".





CONSELLS DURANT L'EXAMEN





Anar amb temps al lloc de l'examen, bé esmorzat, portant aigua i evitant un últim repàs en profunditat són algunes de les recomanacions abans d'entrar a l'examen del professor Fernando Miralles.





"No comentis el temari amb els teus amics, ja que sortiran preguntes tan difícils que ni el professor que porta anys impartint classe s'haurà plantejat posar en l'examen", afegeix també el docent.





Durant l'examen, el més aconsellable és llegir totes les preguntes, consultar l'examinador les que no s'entenen bé i començar amb la que millor sap respondre per augmentar la seguretat. "Si et quedes en blanc o et poses nerviós, intenta aturar i escriure en un foli 15 paraules que comencin per la mateixa lletra; així desconnectaràs un moment de l'examen i podràs tornar a pocs minuts a estar concentrat", aconsella el professor de Psicologia.