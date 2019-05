Les negociacions entre Maragall i Colau comencen amb mal peu

El guanyador de les eleccions municipals a Barcelona per ERC, Ernest Maragall, ha demanat aquest dilluns a l'alcaldessa en funcions i segona en les eleccions per BComú, Ada Colau, que l'acompanyi a visitar el número 1 de JxCat a la ciutat, Joaquim Forn , a la presó de Soto del Real per "contrastar els projectes de ciutat".









En un apunt a Twitter, el republicà ha dit: "Comencem a escoltar-nos i a contrastar els projectes de ciutat. I abordem ja com defensem des de Barcelona els drets i les llibertats amb fermesa i urgència".









COLAU PREFEREIX UN TRIPARTIT D'ESQUERRES





L'alcaldessa en funcions de Barcelona s'ha pres aquesta invitació com un gest enverinat. Malgrat que Colau afirma que critica la "repressió" contra els líders del 'procés', no està disposada a acompanyar Maragall a Soto del Real i prefereix "obrir converses discretes" amb ERC i el PSC per abordar possibilitats d'acords progressistes i en clau de ciutat.





Colau ha destacat que les possibilitats d'acords s'han d'abordar en clau de ciutat, i ha remarcat que ERC, BComú i PSC sumen 28 regidors de 41 --deu els dos primers vuit el PSC-- i que els independentistes han perdut regidors - -de 18 a 15--, pel que ha avisat: "És un grandíssim error fer una lectura política en clau independentista o antiindependentista".