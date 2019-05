El president executiu de la Fundació Premis Rei Jaume I: "Tant de bo Amancio Ortega ens pagués un premi"

El president executiu de la Fundació Premis Rei Jaume I, Javier Quesada, ha fet aquest dimarts una defensa de la filantropia i en aquest sentit ha apuntat que veu "molt malament que a Espanya no es faci més". "Tant de bo Amancio Ortega ens finançarà un premi", ha comentat.









Quesada, en la roda de premsa per presentar la reunió de jurats Premis Rei Jaume I, s'ha referit així a la polèmica suscitada per la donació de la Fundació Amancio Ortega a la sanitat pública espanyola i ha apuntat que "tant de bo" Espanya tingués més filantrops.





En aquest sentit, ha aprofitat la pregunta per mostrar el seu desig que l'empresari també financés una nova categoria a les sis modalitats que ara hi ha als Premis Rei Jaume I i ha revelat que ja s'han dirigit a l'empresari tèxtil per sol·licitar-li-ho.





Quesada ha confirmat que no ampliaran el nombre de categories de les sis actuals --Investigació Bàsica, Economia, Investigació Mèdica, Protecció del Medi Ambient, Noves Tecnologies i Emprenedor-- fins que s'asseguri que la nova modalitat va dotada d'un finançament garantida. Respecte d'això, ha recordat que la Fundació va haver de renunciar al guardó al Compromís Social en quedar-se sense finançament.





En qualsevol cas, ha apuntat que el finançament d'un premi no podria portar cap condicionament perquè es tractaria d'un acte de filantropia o de mecenatge, no de patrocini. Quesada ha recalcat que, de fet, els Jaume I no existirien sense la filantropia.





Per això, ha considerat "excessives" les crítiques a Ortega quan la donació a la sanitat pública es va realitzar sense "cap condició". Així, ha apuntat que als EUA el patrocini suposa el 2% del PIB, amb la qual cosa s'obté 25 vegades el que a Espanya s'inverteix en R+D.





Tot i això, ha advertit de la filantropia que promociona a institucions amb una ideologia "molt marcada" per l'acumulació de poder que pot suposar.