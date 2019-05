Huawei ja té llest el seu propi sistema operatiu

L'empresa xinesa Huawei ha comunicat que el seu sistema operatiu propi, conegut com HongMeng US, es llançarà al juny per reemplaçar a Android en els seus dispositius després que els Estats Units establiria sancions contra la companyia.









Huawei ja està preparada per treure al mercat el seu nou 'programari' de substitució el proper mes. El llançament es farà amb dos mesos d'antelació a la data imposada pels Estats Units com a límit del període concedit, que conclourà el 19 d'agost.





El nou sistema operatiu serà compatible amb 'smartphones', ordinadors, cotxes connectats i els 'SmartWatch', entre d'altres dispositius.





Segons el director general i vicepresident de Huawei Enterprise Business Group Orient Mitjà, Alaa Elshimy, "Huawei es veia això venir i s'estaven preparant, el sistema operatiu estava llest al gener de 2018 i era el nostre 'Pla B'", ha assegurat en declaracions a Techradar.





Encara no se sap si totes les aplicacions que ofereix Google Play Store estaran disponibles a la botiga de Huawei, i caldrà esperar fins al llançament del sistema operatiu per saber exactament quines prestacions conté.