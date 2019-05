Els partits polítics encara estan digerint els resultats de les eleccions municipals i autonòmiques del 26-M. Amb la majoria de les institucions fragmentades a dreta i esquerra, els pactes postelectorals es presenten com un puntes de coixí per al qual caldrà negociacions àrdues i continuades.





No obstant això, Ciutadans està centrant el debat sobre els possibles pactes tant en ajuntaments com a comunitats autònomes. La formació taronja té a la seva mà condicionar l'alcaldia de 25 capitals de província, en les quals podria tirar endavant tant un govern amb el PSOE com un amb el PP.









De fet, de les 52 capitals de província, incloses Ceuta i Melilla, els resultats de les eleccions locals de diumenge només han deixat tres majories absolutes a Sòria, Huelva i Zamora, les dues primeres del PSOE i la tercera, d'IU. Per tant, el panorama continua obert en la majoria de places i ja han començat les negociacions amb la vista posada en el proper 15 de juny, quan es constitueixin alhora tots els ajuntaments d'Espanya.





La formació taronja s'ha convertit en força decisiva en 25 grans ciutats, en què el vot de Cs pot decidir un alcalde socialista o popular. En 15 d'aquests ajuntaments, els populars no només necessiten a Ciutadans sinó també a Vox, mentre que els socialistes poden arribar a manar en gairebé tots els casos només amb el partit taronja. Hi ha excepcions, Tenerife, Santander i Logronyo, on les formacions locals Coalició Canària, PRC i Partit Riojano entren també en joc.





MADRID i Aragó, A L'AIRE





Les comunitats amb més incògnites de moment són Madrid i Aragó, on es negocia el Govern autonòmic i els ajuntaments. A la capital d'Espanya la suma PP-Cs-Vox podria donar l'alcaldia als populars, però una hipotètica alternativa d'esquerra passaria també per Ciutadans.





A Aragó, els ajuntaments de Saragossa, Osca i Terol estan també en l'aire i qualsevol equació per a qui vulgui arribar al poder ha d'incloure al partit taronja. En les dues primeres ciutats va guanyar el PSOE ia Terol ho va fer el PP, però el primer depèn de Cs i el segon, a més, de Vox en els tres casos.





Aquestes mateixes dues alternatives, o PSOE-Cs o PP-Cs-Vox, es plantegen a Extremadura per als consistoris de Càceres i de Badajoz, a Castella i Lleó, en els ajuntaments de Palència, Lleó i Burgos, en els andalusos de Jaén i Granada, i en el manxec de Ciutat Real.





LA PRIMERA CONDICIÓ DE CS TOPA AMB EL GOVERN





La vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, ha rebutjat aquest dimarts la porta oberta que ha deixat Ciutadans per pactar amb socialistes que reneguin del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en comunitats i municipis pendents de pactes de governabilitat.





"És una mica absurda", ha recalcat la també secretària d'Igualtat del PSOE en declaracions a la premsa abans d'assistir a Madrid a un homenatge a José Pedro Pérez-Llorca, un dels pares de la Constitució.





La vicepresidenta de l'Executiu en funcions ha valorat així l'anunci del secretari general de Ciutadans, José Villegas, que ha deixat la porta oberta a possibles pactes amb candidats socialistes que "reneguin" de les polítiques del Govern de Pedro Sánchez.





No obstant això, Villegas ha deixat clar que "el normal" després de les eleccions municipals i autonòmiques de diumenge és que el seu partit arribi a acords amb el PP per governar en comunitats i municipis.