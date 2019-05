La Junta Electoral repassa els vots del 26-M davant de possibles anomalies

L'escrutini en les eleccions municipals del 26 de maig va ser en general correcte i no es preveu que puguin registrar canvis de regidors, segons ha aclarit el Palau de la Moncloa aquest dimecres. La confusió ha arribat després que les dades publicades hagin reflectit només els vots "útils" i ignorant els "inútils".













Moncloa ha assenyalat que, a l'espera de la proclamació definitiva dels resultats, l'escrutini i adjudicació de regidors és generalment correcte.





Aquesta explicació aclareix la polèmica generada per la difusió provisional de les dades per part de l'empresa adjudicatària SCYTL-VECTOR, els que ha seguit un criteri, que, admet Moncloa, està provocant alguns malentesos.





"Suma a cada partit o agrupació de partits els vots que han estat necessaris per aconseguir regidories", expliquen aquestes fonts, de manera que sembla que no quadren els comptes entre el vot emès i escrutat, amb el vot que es reflecteix finalment en la pàgina web del Ministeri d'Interior.





Pel que fa als vots restants, els que no han servit per adjudicar regidors, no els comptabilitza. Però des de Moncloa es recalca que això no vol dir que no hagin estat escrutats, sinó que "no apareixen reflectits en cap lloc del web". D'aquesta manera, en el total d'Espanya, hi ha milers de vots que "aparentment no estan".





Amb tot, subratlla que el repartiment de regidories no es va a veure afectat i informa que l'empresa ha preparat ja una nova versió, que inclou la suma total de vots emesos, que previsiblement estarà disponible aquest dimecres.





EIVISSA









Precisament la Junta Electoral aclareix aquest dimecres si ha existit un "error informàtic en el bolcat de dades dels vots" del municipi d'Eivissa que afectaria els resultats que van alçar el PP com la força més votada amb set regidors, seguit del PSIB, amb sis.





Segons han informat fonts del PSIB, des del partit van demanar les actes de les diferents taules "per revisar el recompte de vots" i es van adonar que "en algunes no coincidia el recompte amb les dades bolcats posteriorment".





Així mateix, han considerat que "no ha estat intencionat" i que no només afectaria al PP sinó a tots els partits, pel que han optat per esperar aquest dimecres "per veure què és el que ha passat".