Augmenta la participació en tots els districtes de Barcelona

La participació a la capital de Catalunya està sent significativament més alta que en els anteriors comicis.





A les 18 hores, un 51,94% del cens ja havia participat en les locals, en contrast amb el 46,43% que ho havia fet el 2015.





Pel que fa a les europees, l'increment ha estat molt més gran, 13,54 punts, ja que a les 18 hores havia votat un 51,70% dels censats davant del 38,16% que ho havia fet el 2014.





En tots els districtes de Barcelona s'ha registrat un augment de la participació, tant per a les locals com per a les europees.





A les 18 hores el districte que més s'havia mobilitzat per a les eleccions a l'alcaldia de Barcelona havia estat Les Corts, amb un 55,89% del cens.





De la mateixa manera, Les Corts ha estat el districte amb més participació a les europees, amb un 55,58%.









A nivell nacional, hi ha hagut un increment significatiu en les eleccions municipals, mentre que la participació en les europees s'ha disparat.