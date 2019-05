Desallotgen l'institut abandonat de Barcelona en què es va gravar la sèrie 'Merlí'

Els Mossos d'Esquadra han iniciat el desallotjament del matí d'aquest dimecres l'institut abandonat on es va gravar la sèrie 'Merlí', al barri de la Vall d'Hebron de Barcelona.









El desallotjament s'ha iniciat a les 10.00 hores a instàncies del Jutjat del Social 5 de Barcelona.





L'edifici havia albergat l'institut Menéndez Pidal, situat al número 7 del carrer Sinaí, i en ell s'havia rodat la sèrie catalana 'Merlí'.





A l'immoble hi vivien des de fa almenys un any diverses famílies i també s'havia allotjat en ell membres d'una organització criminal de lladres d'origen georgià que actuava a Barcelona i que feia servir l'antiga escola com amagatall.





Se'ls relaciona amb més de 70 assalts a habitatges i s'han desplegat més de 200 policies per realitzar aquest dispositiu.





En paral·lel a aquesta operació policial, batejada 'Merlí', hi ha un procediment judicial obert per al desallotjament de l'espai -que encara no s'ha executat- a petició dels propietaris.





L'escola concertada Menéndez Pidal va tancar les seves portes després del curs 2011-2012 i els seus alumnes van haver de ser reubicats.