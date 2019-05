Cs s'allunya de Vox i diu que no hi haurà tripartits

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha assenyalat aquest dijous que el seu partit està "allunyat" de Vox i que ni tan sols es va a seure a negociar pactes amb els de Santiago Abascal, pel que ha rebutjat del tot que vagi a haver-hi acords tripartits a les comunitats i ajuntaments.









"No ens asseurem amb Vox a negociar acords de governs. Ni entrades al govern ni pactes de govern", ha recalcat.





D'aquesta manera, ha posat com a exemple l'experiència d'investidura a Andalusia es va arribar a un acord amb el PP i després la investidura de Juanma Moreno va rebre el suport de Vox.





"No estarem compartint tripartits, anem a acords de coalició hi haurà governs de coalició a Espanya, es generalitzarà. Ciutadans en la seva ment no té acords tripartits sinó pactes centrats i alliberats", ha reflexionat.





Insisteix Villegas que el seu projecte per a comunitats i ajuntaments està "molt allunyat" d'un partit com Vox. "El més lògic és que arribem a acords amb un partit amb el que tinguem acords en comú, i el més lògic serà que negociem amb el PP", ha assenyalat a TVE.