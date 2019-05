La Generalitat exigeix complir l'informe de l'ONU sobre els presos que està en dubte

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat aquest divendres una carta al president del Govern, Pedro Sánchez, a la que li exigeix alliberar els presos sobiranistes a través de la Fiscalia General de l'Estat i l'Advocacia de l'Estat per complir l'informe del grup de treball sobre Detenció Arbitrària de l'ONU, que demana l'alliberament immediat de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Oriol Junqueras.





Es tracta d'un informe polèmic, ja que el Govern de Pedro Sánchez ha expressat el seu malestar pel contingut del document perquè considera que hi ha hagut irregularitats en el procediment i demana la recusació de dos membres d'aquest grup de Nacions Unides.









Ho ha anunciat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, en una roda de premsa després de celebrar un Consell Executiu extraordinari, en què ha afirmat que el Govern ha d'"adoptar les mesures necessàries per a l'alliberament dels presos polítics".





Torra també ha enviat una petició formal a la Fiscalia General de l'Estat a través del fiscal superior de Catalunya perquè promogui al Tribunal Suprem "la llibertat immediata de tots els presos polítics", i reconegui el dret dels empresonats a ser indemnitzats i reparats.









El Govern considera que el Suprem ha de reconèixer el "dret efectiu a obtenir una indemnització i altres tipus de reparació, de conformitat amb el dret internacional", i que això ho ha de promoure tant la Fiscalia com Sánchez.





Budó ha sostingut que la decisió del grup de treball de l'ONU conclou que en el cas dels presos sobiranistes "s'han vulnerat diversos articles de la Declaració Universal de Drets Humans", per la qual cosa creu que el Govern de Pedro Sánchez està interpel·lat per aquest informe i ha d'actuar per a complir-lo.





"No complir és un desistiment de les seves obligacions que tenen com a poders públics i en respecte de defensa dels drets humans", i ha avisat que emprendran totes les accions legals i polítiques necessàries perquè el Govern central compleixi.





Si el Govern central no atén les seves peticions, Budó s'ha compromès a "denunciar-lo en tots els llocs" i ha afirmat que el grup de treball de l'ONU pot prendre mesures i portar les seves demandes a altres actors de Nacions Unides, com el Consell de Drets Humans i l'Alta Comissionada dels Drets Humans.





"Sánchez té l'obligació de donar resposta perquè, malgrat que no hi ha un règim sancionador, sí que d'alguna manera és vinculant aquesta decisió del grup de treball. Si Sánchez no contesta, això no acaba aquí, té una continuïtat", ha argumentat.