La Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC) ha imposat una sanció de 33,8 milions d'euros a 34 editorials de llibres de text no universitaris i a l'Associació Nacional d'Editors de Llibres i Material d'Ensenyament (ANELE) per "crear un mecanisme per a restringir polítiques i condicions comercials".









Segons informa l'organisme, s'ha desarticulat el mecanisme per coordinar polítiques i condicions comercials en el marc del desenvolupament i aplicació d'un Codi de Conducta per al sector editorial de llibres de text. En aquest cas, la CNMC imposa una sanció de 32.397.656 euros a 33 empreses i a l'associació Anele.





A més, afegeix que també s'ha posat fi al pacte de determinades editorials per fixar el preu i condicions comercials del llibre de text digital assolit entre Anele i deu editorials. En aquest cas, s'han imposat una sanció de 1.492.200 euros.





D'aquesta manera, informa que a partir d'una denúncia realitzada per l'Editorial Vicens Vives, s'han sancionat dues conductes il·lícites: una infracció en relació amb el desenvolupament i aplicació del Codi de Conducta per al sector editorial i una altra infracció en relació amb el llibre digital.





"Les dues són molt greus, segons els articles 1 de la Llei de Defensa de la Competència i 101 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea", indica la CNMC.





CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS DEL MERCAT





També recorda que la comercialització de llibres de text té unes característiques peculiars, ja que les famílies dels alumnes, que són les compradores dels llibres, no seleccionen el producte en funció del preu perquè estan obligats a adquirir els llibres de text que es prescriguin al centre educatiu on assisteixen els seus fills. A més, hi ha etapes educatives de preu fix (educació infantil, batxillerat i FP) i altres (educació primària i ESO) amb preu lliure.





A això, cal afegir una regulació sobre els continguts dels llibres de text no universitaris molt "clara i determinant". Així mateix, els centres educatius tenen l'obligació legal de mantenir els mateixos llibres de text per períodes d'almenys quatre anys, llevat que estigués plenament justificada la seva substitució abans del temps establert.





PRÀCTIQUES VINCULADES AL CODI DE CONDUCTA DE 2012





La primera de les infraccions imposades, segons la CNMC, consisteix en una sèrie d'acords i pràctiques concertades vinculades amb el desenvolupament i aplicació d'un Codi de Conducta per a les empreses del sector editorial, que segueixen des d'abril de 2012.





Segons l'organisme, s'ha configurat amb aquest codi una estratègia dirigida a "restringir la competència" en la prescripció de llibres de text no universitaris per part dels centres educatius. Això ha suposat, tal com assenyala, "homogeneïtzar les polítiques i condicions comercials en el sector", com el lliurament de materials informàtics (pissarres digitals, canons de projecció, ordinadors portàtils etc.), per "reduir i eliminar" aquells elements que introduïen competència en la prescripció de llibres de text.





"Tot i que el Codi de conducta es va justificar per un sistema de suposades 'bones pràctiques', s'ha acreditat que les entitats que van portar a terme les conductes ho feien amb una finalitat econòmica i per a restringir la competència", sentencia la CNMC.





MÈTODES DE "CÀSTIG" PER DESVIACIÓ DE L'ACORD





A més, afegeix que es va crear una 'Comissió de Supervisió' del Codi que s'ha convertit en un "mecanisme d'implementació i control de les desviacions de l'acord". "Ha quedat acreditada l'existència de mètodes de càstig a les editorials que no complien amb els acords, tot i que voluntàriament no s'haguessin adherit al Codi de conducta", recalca.





Concretament, indica que Anele va enviar cartes a competidors i als centres educatius, incloent "amenaces de denúncies"; que es van realitzar mesures de pressió concretes contra Baula, fins que es va unir als acords, i que es van presentar demandes de competència deslleial contra Vicens Vives.





En aquesta infracció s'ha acreditat la implicació d'un total de 33 empreses: tres pertanyents al grup Baula, 6 al grup editorial Anaya, sis del grup SM, set empreses del grup Santillana, dues empreses del grup editorial Bromera. A més de Ediciones Bilingües, Edebé, Editex, Ediciones Laberinto, MacMillan, Mc Graw Hill, Oxford University Press, Pearson Educació i l'editorial Teide. Totes elles són multades en diferent proporció amb 32,2 milions d'euros





A elles cal afegir la responsabilitat que recau sobre l'associació ANELE, a la qual se li imposa una sanció de 180.000 euros. A més, es declara com a responsable solidari a Hachette Livre Espanya, SA per la participació dels seus filials a acords i pràctiques concertades que es van produir en el marc del desenvolupament i aplicació del Codi de Conducta.





La CNMC ha comprovat, també, un descens de la quantitat destinada per part de les editorials al lliurament de material de les TIC entre 2010 i el curs 2017/2018 a les aules, sense que això s'hagi traduït en baixades de preus dels llibres de text.





DIGITAL: FIXACIÓ DE PREUS I ESTRATÈGIES





D'altra banda, la Sala de Competència de la CNMC considera acreditat que determinades empreses han arribat a acords i pràctiques concertades per a la fixació de preus i altres condicions comercials en relació amb el llibre de text en format digital a Espanya entre 2014 i 2017.





En aquest sentit, l'organisme regulador considera que a través d'aquestes actuacions s'ha "restringit la competència en relació amb la comercialització d'un nou producte que es trobava en expansió".





El llibre de text en format digital o llibre digital és un contingut editorial que es pot visualitzar en un dispositiu digital (ja sigui un ordinador, una tablet, un telèfon mòbil, etc.). D'aquesta manera, el llibre digital es correspon amb el mateix producte que cada editorial desenvolupa en paper per a les assignatures que treballa, però amb possibilitats interactives addicionals. La digitalització de l'educació s'ha promogut des de les pròpies administracions públiques, segons recorda la CNMC.





Tal com explica Competència, les editorials mitjançant la seva participació en un Comitè Tècnic en el si de Anele van arribar a "pactes per a l'homogeneïtzació" de condicions de comercialització del llibre digital. Conclou que amb aquesta pràctica es van fixar condicions tals com el preu, la durada de les llicències, la seva no utilització per part de repetidors i germans i el que no es permeti descarregar continguts offline.





Per tot això, la CNMC considera acreditada l'existència d'una "infracció molt greu" dels articles 1 de la Llei de Defensa de la Competència i 101 del Tractament de Funcionament de la UE.





Són responsables, a més de l'associació Anele, a la qual imposa una sanció de 130.000 euros, les comercialitzadores dels grups editorials SM, Anaya i Santillana, juntament amb Edebé, MacMillan, Mc Graw Hill, Oxford University Press, Pearson Educació, l'editorial Teide i Edición del Serbal. Aquestes empreses han estat sancionades en diferents proporcions amb 1.362.000 milions.