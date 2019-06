La posició de Vox a l'Eurocambra segueix sent un dubte a aclarir

Després de les eleccions del passat 26 de maig, on Vox, per primera vegada en la seva història, va guanyar representació al Parlament Europeu, haurà de posicionar-se i triar en quin grup s'integra a l'Eurocambra, cosa que de moment no està clar.









Malgrat tot, Ivan Espinosa dels Monteros, el seu portaveu al Congrés, creu que és "poc probable" que el partit espanyol s'alineï amb 'Europa de les Nacions i de les Llibertats', partit liderat per Marine Le Pen i la Lliga italiana, capitanejat per Mateo Salvini.





La decisió no es demorarà i aviat s'aclarirà la incògnita sobre el posicionament de Vox a l'Eurocambra, en un context polític en què la formació que lidera Abascal té menys força que altres partits extrems, ja que tan sols va obtenir un 6,2% de dels vots.





Països com Àustria, Itàlia, França, Regne Unit, Polònia o Hongria, tenen més representació de la ultradreta. Precisament amb Hongria és amb un dels països amb els quals Vox podria començar a conversar, segons va reconèixer el mateix Santiago Abascal.





On encaixaria més l'elenc de la ultradreta espanyola és en el grup dels Conservadors i Reformistes Europeus (ECR), malgrat que en aquest bloc també formi part la Nova Alianza Flamenca (N-VA), aliats de Carles Puigdemont a Bèlgica, una cosa que no acaba d'encaixar massa.