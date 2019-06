Torra compleix un any de mandat sense fer política social

El govern de Quim Torra compleix aquest diumenge un any de mandat en el qual destaca l'ostracisme operatiu, ja que el president de la Generalitat no ha complert les seves promeses cap al camí de "fer república".









Torra no ha fet acció de govern. El president ha intentat fixar el seu propi full de ruta, que no ha estat compartida per ERC en moltes ocasions. Torra ha intentat dissimular la tensió generada entre els dos partits independentistes -ERC i JxCat-.





L'executiu català havia de recuperar les 16 lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, a hores d'ara tan sols s'ha recuperat la llei contra els desallotjaments i la pobresa energètica. Només s'han iniciat tràmits per recuperar quatre de les setze.





Dins de l'independentisme Torra genera molts dubtes, tant és així que, l'ANC demana eleccions, que exigeix al president de la Generalitat eleccions anticipades per escollir un nou Parlament i investir un Govern, amb un renovat mandat cap a la unilateralitat.





Durant aquest any, sembla que Torra ha estat més pendent d'alimentar el conflicte polític català, desafiant a la Junta Electoral Central (JEC) amb els llaços grocs i les pancartes, que de centrar-se en governar i en gestionar un Parlament que, des del dia de la investidura, li ha quedat gran.