El president Torra decep els empresaris amb el seu mantra

El sense sentit, la majoria de les vegades, porta a qui el practica a estar permanentment desubicat. És un posat? És resultat de posar-se les orelleres i persistir en el seu error, sense voluntat d'esmena. El preocupant del tema és quan els efectes els pateixen els altres, no l'autor.









A la XXXV reunió del Cercle d'Economia que s'està celebrant aquests dies a Sitges, on està el més representatiu de l'empresariat català, s'han alçat veus discrepants -poques- contra el govern de la Generalitat per la seva persistència en la ruta del procés. La presència del president Torra en la jornada d'inauguració era esperada amb expectació per part d'uns i amb poc entusiasme per uns altres. La veritat és que el president per delegació semblava més un activista polític de partit que el màxim responsable del govern de Catalunya.





Una de les "virtuts" de Torra és pronunciar el mateix discurs sense tenir en compte el lloc en què es troba, ni el seu auditori. Sempre li ha sortit bé, ningú li ha portat la contrària, potser per això la seva "arenga" davant els empresaris que no omplien la sala, va tornar amb el mantra del referèndum, la repressió de l'estat, el judici dels polítics presos, la cohesió de la societat catalana, que la Generalitat gestiona amb rigor, i que la ciutadania ha ratificat les polítiques del Govern. A banda del victimisme que ja és com un disc ratllat, no ha explicat res de la política econòmica del seu govern i les accions per generar confiança en l'empresariat que veu com la situació continua estancada, sense aspectes que les empreses que se'n van anar tornin . Deia Voltaire que "Pensa per tu mateix i deixa a altres que també gaudeixin d'aquest privilegi".





Davant del discurs victimista, carrincló i pesat de Torra, el president del Cercle, Josep Maria Bruguera, amb la diplomàcia que el caracteritza, li ha advertit de la pèrdua de poder econòmic de Catalunya, de la manca de grans projectes i també li ha recordat que "prioritzar la independència porta a oblidar la gestió diària".





Bruguera ha posat de manifest la manca de grans projectes i sortir de l'impasse en què es troben les institucions catalanes que es troben faltes de lideratge.





Més d'un empresari, en privat, manifestava que "aquest home ha perdut el cap, no es dóna per assabentat del que està succeint al país."





Per als empresaris que no esperaven res de nou de Torra, s'han reafirmat en la seva opinió.

Mentrestant, en el que va d'any, Catalunya supera els 400 concursos de creditors, el que representa un 28 per cent del total nacional. No li interessa al Govern? "Cada dia sabem més i entenem menys", deia Albert Einstein.