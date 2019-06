Primers resultats positius en el tractament de càncer de pàncrees guiat per biomarcadors

Investigadors de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) de Barcelona han participat en un assaig internacional sobre un tractament de manteniment amb inhibidor d'unes proteïnes en pacients amb càncer de pàncrees que ha estat "el primer estudi amb resultats positius guiat per biomarcadors "en aquest tipus de tumor.









El treball, publicat a 'New England Journal Of Medicine' i presentat al congrés anual de la Societat Americana d'Oncologia Clínica (Asco, en les seves sigles en anglès), proporciona la primera alternativa personalitzada de tractament per a un subgrup de pacients per poder "descansar" del tractament quimioteràpic.





"Estem davant la primera opció de tractament dirigit per càncer de pàncrees", ha destacat la líder de l'equip al VHIO, la investigadora Teresa Macarulla, que ha reclutat activament a pacients per a aquest assaig.





El centre ha afirmat en un comunicat que l'estudi, que porta el títol 'Pol', "canviarà els estàndards de tractament existents fins al moment".





El treball ha avaluat l'eficàcia del tractament de manteniment amb olaparib en pacients amb aquest tipus de càncer i amb una mutació de línia germinal en un gen (el BRCA), que estudis anteriors van demostrar que responia a aquest inhibidor i s'havia provat en càncer de ovaris.





"Aproximadament entre un 6% i un 8% dels pacients amb càncer de pàncrees són portadors d'aquesta mutació i es poden beneficiar d'aquest tractament", ha observat Macarulla, que ha vist necessari seguir treballant per ampliar el grup de pacients amb altres mutacions que es puguin beneficiar.





El VHIO ha presentat al congrés un estudi en el qual un fàrmac que havia demostrat ser eficaç contra un tipus de càncer de pulmó, es mostra com un "tractament prometedor" en càncer gàstric avançat.





Per la seva banda, l'investigador Josep Tabernero ha presentat en una comunicació oral que el tractament de càncer gàstric amb pembrolizumab no suposa una millora si es combina amb quimioteràpia, però si la substitueix, "sí demostra un benefici superior" en uns pacients concrets.