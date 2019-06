El PP busca un pacte a tres amb Cs i Vox per aconseguir acords en comunitats i ajuntaments

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciat que contactarà amb Ciutadans i Vox per mantenir aquesta mateixa setmana una reunió a tres amb l'objectiu d'intentar buscar acords en comunitats i ajuntaments després de les eleccions del 26 de maig.









"Nosaltres avui mateix anem a trucar a Cs i Vox per emplaçar formalment a una reunió per demà o passat dels comitès de governabilitat, tant a nivell nacional com de les comunitats autònomes per posar en marxa ja d'una manera formal les negociacions entre els tres ", ha declarat en una entrevista a Antena 3.





El dirigent del PP ha assenyalat que si "no fos possible" aquesta reunió a tres -el partit d'Albert Rivera no vol seure amb Vox-, el seu partit es reunirà amb les dues formacions per parlar de programes.





"Crec que el més important és saber què farem. I en segon lloc saber com ho farem", ha assenyalat García Egea, que creu que primer cal parlar de programes i més endavant de les persones que van a ocupar els càrrecs de direcció.





El número dos del PP ha sol·licitat a Ciutadans i Vox que facin un esforç i "donin suport mesures que millorin la vida dels ciutadans", perquè "el més important", ha recalcat, no són les fotos a tres sinó la que es porta produint a Andalusia després de la investidura" de Juanma Moreno.