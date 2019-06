Vox veta periodistes "activistes d'extrema esquerra" en les seves rodes de premsa

El president de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat aquest dilluns que si el seu partit no permet l'entrada a alguns periodistes a les seves rodes de premsa és per evitar que entrin "activistes d'extrema esquerra" en aquestes conferències.









En la seva primera roda de premsa al Congrés després de la constitució de les Corts, Abascal ha estat preguntat per la negativa del seu partit a estendre les seves convocatòries de premsa a periodistes que tenen assenyalats.





"Faig cas al que ens diuen els nostres responsables de comunicació -ha contestat-. A més, de vegades us convoquem a llocs molt petits on no tothom hi cap i mirem de que entreu periodistes i no activistes de l'extrema esquerra".





En un altre moment de la roda de premsa, i en ser preguntat per una notícia de la revista La Marea sobre un argumentari difós entre càrrecs de Vox en el qual es titlla el popular Javier Maroto de "polític trepador" que es beneficia de la seva "condició homosexual", Abascal ha assenyalat que aquesta polèmica és "bona prova de fins a quin punt els mitjans d'extrema esquerra, i sobretot els activistes de l'extrema esquerra, volen alterar el debat polític".





El líder de Vox, que ha comparegut per denunciar el que considera "cessions inacceptables" a ETA per part del Govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistit que el seu partit no contribuirà al fet que "successos gravíssims" com aquest es puguin veure tapats per polèmiques tretes d'"un argumentari dels milers que es produeixen cada dia".