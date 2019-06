El Tribunal Suprem rebutja que Sànchez pugui visitar el Rei

La Sala que jutja el cas del procés independentista al Tribunal Suprem ha rebutjat concedir un "permís extraordinari" per abandonar la presó provisional a qui va ser president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i actual diputat de Junts per Catalunya Jordi Sànchez per representar el seu grup parlamentari a la ronda de consultes que tindrà lloc a les pròximes setmanes el Rei Felip VI.









El Suprem entén que el seu cas no encaixa en l'article 47.1 de la Llei orgànica general penitenciària que preveu la concessió de permisos extraordinaris de presó i afegeix que a la ronda de consultes Sánchez és "perfectament substituïble" per qualsevol altre membre de la seva candidatura política.





En una resolució donada a conèixer aquest dilluns, el ponent del qual és el president de la Sala penal, Manuel Marchena, assenyala que el permís demanat no encaixa en l'existència d'un esdeveniment que afecti un familiar de l'intern, com preveu l'esmentat article de la Llei Penitenciària. Per això, la petició només podria incloure's en l'incís en el qual la Llei alludeix a "importants i comprovats motius" que justificarien l'autorització.





En aquest punt, el tribunal apunta que la "importància" a la qual es refereix aquest precepte ha de vincular-se a la necessitat de no perdre de vista l'excepcionalitat de la concessió a un pes preventiu de qualsevol permís extraordinari, i de connectar aquesta importància a la situació que afecta a l'intern.





"No es tracta d'una importància identificable en la rellevància constitucional d'aquesta entrevista, sinó d'una 'importància' que ha de valorar-se en connexió amb les finalitats del procés al qual el sollicitant es troba sotmès", ressalta la resolució.





En relació a la possible afectació del dret de participació, el tribunal considera que en aquesta ronda de consultes Jordi Sánchez és perfectament substituïble per qualsevol altre membre de la seva candidatura política. "I el que és més important, la negativa que ara resolem implica una limitació que és inherent a la mesura cautelar que l'afecta", conclouen els set magistrats que componen la Sala.