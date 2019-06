Seat presenta el seu primer cotxe elèctric, el 'Mii electric', que arribarà al mercat a principis de 2020

Seat ha revelat aquest dimarts a Oslo (Noruega) el 'Mii electric', el seu primer vehicle 100% elèctric, que sortirà a la venda a finals d'any i que arribarà a Espanya a principis de 2020.





El vehicle comptarà amb una autonomia de 260 quilòmetres i una velocitat màxima de 130 quilòmetres per hora.





El model serà de cinc portes, mesurarà 3,56 metres de longitud i 1,64 d'amplada, la capacitat del maleter és de 250 litres i comptarà amb llantes de 41 centímetres, la potència de motor és de 83 CV i incorporarà una bateria de ions de liti de 36,8 kW, que es carregarà amb CA de 7,2 kW fins al 80% amb quatre hores.





El cotxe està pensat per a entorns urbans i es començarà a fabricar a Bratislava a partir del mes de setembre, alhora que s'obriran les prevendes a clients de Seat, tal com explica el responsable de desenvolupament de Vehicle i Xassís a Seat, Marcus Keith.





El llançament va destinat tant a clients privats com a flotes i estarà acompanyat després d'altres models, com l'encara prototip Seat 'el-Born' i les versions híbrides endollables del Tarraco i el Lleó, així com del Cupra Formentor i el Cupra Lleó.





CONTROL REMOT A TRAVÉS D'UNA APP





Serà el primer model amb el sistema Seat Connect, que permet l'accés i la gestió del 'Mii electric' per control remot a través d'una aplicació mòbil, amb la qual es podrà consultar les dades de conducció, la ubicació un cop aparcat, el estat de les bateries, les portes i els llums.





El cotxe s'ha desenvolupat a partir del projecte pilot d'ús compartit dels prototips e-Mii, un parc mòbil de cinc Mii elèctrics per circular per Barcelona i que utilitzen més de 1.000 empleats de Seat Metropolis: Lab Barcelona i del Pier 01 de Barcelona tech City.