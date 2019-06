Gran inversió de Seat en maquinària per a la seva fàbrica de Barcelona

L'empresa automobilística Seat ha invertit 57 milions d'euros en maquinària per a la seva fàbrica de la Zona Franca de Barcelona, on l'any passat es van fabricar més de 52 milions de peces per a la companyia i per al grup Volkswagen.









La companyia ha informat que la inversió s'ha destinat a la instal·lació d'una premsa i dues noves línies d'estampació que permetran guanyar "eficiència, rapidesa i precisió en el procés productiu".





La nova maquinària permetrà augmentar un 15% la producció de la fàbrica, una "planta estratègica a nivell tecnològic per a Seat", tal com afirma el seu vicepresident de producció i logística, Christian Vollmer.





La premsa i les línies d'estampació es van inaugurar el dissabte, coincidint amb una jornada de portes obertes en què van participar més de 3.5000 persones, entre treballadors de Seat i familiars.





En els últims cinc anys, Seat ha destinat 6,5 milions d'euros a la millora, renovació i modernització de la planta, on es produeixen peces d'estampació com portes, sostres, parafangs i travessers.