ERC només vol pactar amb els 'comuns'

ERC ha proposat a Barcelona A Comú (BComú) articular un Govern municipal proporcional als resultats -cadascun té deu regidors-, ha explicat el portaveu de les negociacions republicà, Jordi Coronas, que ha apostat per un acord només entre les dues formacions, descartant a JxCat i també al PSC, partit al qual els comuns volen incloure.





Preguntat en declaracions als mitjans després d'una reunió amb BComú d'una hora, Corones ha assegurat que els comuns no han demanat que l'Ajuntament sigui per l'alcaldessa en funcions, Ada Colau, i ha sostingut que "la legitimitat és de qui guanya les eleccions , i ha estat ERC i Ernest Maragall".









Així, han proposat un pacte a dues partint d'una "generositat absoluta, amb la legitimitat d'haver guanyat les eleccions i amb la proporcionalitat que reconegui" que cada força ha aconseguit deu regidors en els comicis, segons Corones, que ha assenyalat que entre BComú i ERC ha una àmplia coincidència programàtica.





Corones, que ha participat en la reunió amb altres membres de l'equip negociador i ha lliurat una proposta marc de negociació a BComú, ha assegurat que aquest és l'"únic acord possible" i el millor per a la ciutat.





PRESOS I REFERÈNDUM





Ha assenyalat que ERC va aconseguir la decisió de buscar un acord de govern només amb BComú després de les reunions de divendres passat a la presó de Soto del Real (Madrid) amb el candidat de JxCat empresonat, Joaqum Forn, i el seu número dos, Elsa Artadi i , preguntat per si JxCat votaria a favor de Maragall a una investidura, ha assenyalat que és una decisió que ha de prendre la formació.





En el document que ERC ha lliurat a BComú, els republicans aposten per un executiu de progrés que assumeixi també "el compromís conjunt per a l'acció institucional orientada a obtenir la llibertat de les preses i els presos polítics, el retorn de les persones exiliades i la celebració d'un referèndum" sobre el futur polític de Catalunya.





COLAU I VALLS





Sobre la possibilitat que Colau acordi un govern amb el PSC i sigui alcaldessa amb els vots també de BCN Canvi-Cs, liderat per Manuel Valls, ha dit que ERC també va rebre pressions per evitar que Colau fora alcaldessa fa quatre anys però que van descartar qualsevol pacte amb PP i Cs, i ha confiat que Colau també rebutgi ara aquesta opció "per coherència ideològica".





Ha garantit que ERC mai acceptaria un pacte similar -ha dit que és contra natura - per una qüestió de principis fonamentals, i ha remarcat que seria surrealista assumir el vot de formacions sense coherència ideològica: "ERC mai acceptaria els vots del PP i Cs per fer fora Colau, i entenem que la posició de Colau seria la mateixa".





"Ni se'ns passa pel cap que una persona com Manuel Valls pugui condicionar" un acord d'investidura i l'Ajuntament, ha asseverat Corones, que ha assegurat que des BComú no els han transmès que estiguin disposats a acceptar un acord amb l'exprimer ministre francès.





SENSE EL PSC DE COLLBONI





Ha assegurat que BComú segueix defensant la seva aposta d'articular un executiu que inclogui també al PSC, però ell han insistit: "Per ara no és possible", per les diferències ideològiques i perquè els socialistes han rebutjat reunir-se amb ERC després que Maragall ho proposés aquest dilluns 3 de juny, encara que fos per constatar les seves diferències.





ERC ha remarcat aquesta postura en la proposta marc de negociació que ha lliurat a BComú, en què assenyala que el PSC ha declinat obrir diàleg amb ERC: "Constatem que ha quedat definitivament descartada la proposta d'un govern tripartit i que, per tant, l'única opció realista i solvent per formar un govern progressista" és la d'ERC i BComú.