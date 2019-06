Més de 300 investigadors de 34 països de tot el món es troben a CosmoCaixa per presentar els últims descobriments pioners i els avenços terapèutics en síndrome de Down i Alzheimer. Participen en el congrés referents internacionals, com el professor Wieland Huttner, director del Max Planck Institute de Biologia Cel•lular i Genètica; la Dra. Li-Huei Tsai, del Massachusetts Institute of Technology (MIT), o el professor Stylianos Antonarakis, professor de Medicina Genètica de la Universitat de Ginebra i director de l’iGE3 Institute of Genetics and Genomics.













Els reptes en aquests camps són molt amplis, i inclouen des de la prevenció i el desenvolupament de noves tècniques diagnòstiques fins a la investigació de teràpies o tractaments pal•liatius que incrementin la qualitat de vida i la integració social de les persones amb síndrome de Down.Els experts debatran, a més a més, sobre les possibilitats i els reptes existents per donar valor real al coneixement generat en les institucions públiques de recerca, per afavorir la translació dels resultats de la investigació al mercat i aconseguir un impacte clínic més important.





La programació del congrés inclou una iniciativa molt innovadora: un dia d’activitats per al públic general, implicant-hicol•lectius com el Down España o la Fundació Catalana Síndrome de Down, amb debats sobre la implicació de la societat en els avenços científics i una sessió pionera, liderada pel professor Jesús Flórez, catedràtic emèrit de la Universitat de Cantabria i fundador de Fundación Iberoamericana Down21, en la qual científics espanyols explicaran de forma amena a les famílies els descobriments presentats en el congrés. A més, també participaran en el congrés com a voluntaris persones amb síndrome de Down.





La Dra. Mara Dierssen, investigadora del Centre de Regulació Genòmica (CRG), presidenta de la Trisomy 21 Research Society (T21RS)i organitzadora principal del congrés, ha assenyalat: «Aquest congrés és una oportunitat per reformular la visió que tenim sobre la discapacitat intel•lectual i el seu maneig clínic. Per això, un dels nostres reptes és donar visibilitat a la importància de la recerca en aquest camp, fins ara pràcticament desconeguda en el nostre país».





El congrés té un caràcter interdisciplinari molt marcat, que permetrà que els avenços en la recerca bàsica derivin en gran mesura de preguntes originades en l’àmbit de la pràctica hospitalària i de la recerca clínica. Així mateix, té el suport d’un comitè d’honor constituït per personalitats de l’àmbit de la ciència i la innovació del nostre país, com Pedro Duque, ministre de Ciència, Innovació i Universitats; Carmen Vela, presidenta del Comitè d’Honor i anterior secretària d’Estat de Recerca; Àngel Font, director corporatiu de Recerca i Estratègia de la Fundació Bancària ”la Caixa”; el professor Andreu Mas-Colell, que va ser conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. També hi són representades en el congrés prestigioses institucions, com el Reial Patronat sobre Discapacitat, a través del seu director, Jesús Celada, director general de Polítiques de Discapacitat; Down España, a través del seu president, Mateo San Segundo, i la Fundació Catalana Síndrome de Down, a través de la seva presidenta,Katy Trías.





El congrés compte amb l’impuls de ”la Caixa”, el suport decisiu de la qual ha permès la participació de joves talents investigadors i de més de 300 investigadors de tot el món i, a més, ha impulsat un programa pioner d’estades curtes en laboratoris espanyols que investiguen la síndrome de Down. Per a ells, s’ha dissenyat un programa de desenvolupament professional i tota una sèrie de xerrades que tenen com a finalitat promoure l’excel•lència científica. El congrés també és impulsat per l’Ajuntament de Barcelona.