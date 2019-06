El president Quim Torra ha valorat el seu primer any de mandat d'una forma grandilocuent i sense gaires autocrítiques. Des del punt de vista del cap de l'Executiu, les prioritats actuals són consumar el "procés" i reivindicar la llibertat dels polítics presos. Tanmateix, això provoca un apaivagament de l'agenda social, que ha caigut fins a la irrellevància durant aquest primer any de Govern.









Això mateix pensa Satse, el sindicat d'infermeria, que ha assegurat que l'evolució de l'àmbit de la salut en els darrers dotze mesos ha estat "de manteniment" i "sense grans polítiques sanitàries". Malgrat l'escasa ampliació de les plantilles, no s'ha recuperat el nivell d'inversió en salut previ a les retallades de la crisi.





Així mateix, un altre dels problemes que blandeix el sector és la falta de millora en les ràtios d'infermeria que encara son "paupèrrimes" i recuperar les retribucions retallades durant els anys de les administracions anteriors.





El Sindicat calcula que des de les retallades del 2012 s'han perdut més de 1500 professionals, dels quals fins ara només s'han recuperat 300. "Aquest petitíssim augment era imprescindible perquè les plantilles no podien ser més curtes. Sense introduir professionals, el sistema hauria caigut", asseguren des de Satse.





CATALUNYA: UN DESTÍ LABORAL ATRACTIU?





Però el més greu, segons Satse, es que Catalunya ha perdut atractiu quant a l'atracció de capital humà d'altres comunitats autònomes. Durant alguns anys Catalunya s'havia estat nodrint d'infermeres d'altres comunitats autònomes, però la resta de Governs autonòmics "s'han posat les piles, millorant condicions, i la gent prefereix quedar-se al seu lloc d'origen perquè venir a treballar a Catalunya ja no és atraient", afirma l'organització.





Per aquests motius, el sector exigeix que es posi fil a l'agulla, afegint que la Cimera de les Professions Sanitàries va ser una ocasió perduda per posar en marxa solucions pels problemes del sistema sanitari català. Recuperar nivell d'inversió i gestionar millor els CUAPS: aquestes són les dues fites que Satse posa sobre la taula per tornar la sanitat catalana al lloc que li pertoca.