Els lletrats del Congrés advoquen per mantenir la majoria absoluta de la Cambra en els seus actuals termes en considerar que els quatre diputats que estan suspesos per trobar-se en situació de presó preventiva no han perdut la seva condició parlamentària i, per tant, s'han de tenir en compte en el còmput global de 350 membres de la Cambra.









La Mesa del Congrés ha rebut a última hora d'aquest dimarts l'informe que va encarregar als serveis jurídics de la institució sobre la necessitat de rebaixar o no la majoria absoluta del Ple després de la suspensió dels quatre diputats que estan en presó preventiva i processats per rebel·lió en la causa del 'procés': Oriol Junqueras, d'ERC, i Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, de Junts per Catalunya.





La seva conclusió és que no s'hauria de moure la majoria absoluta dels 176 escons actuals perquè la suspensió dels quatre diputats es refereix als seus drets i deures, però "no pot afectar el còmput legal del nombre de membres de la Cambra, ja que se'ls priva de l'exercici, però no de la titularitat del càrrec".





A més, l'informe jurídic, ressalta que ha de diferenciar la situació de suspensió en els drets i deures que afecta aquests quatre diputats de casos anteriors en què no es va arribar a adquirir la condició plena de diputat jo hi va haver una pèrdua d'aquesta condició.





DIFERENT A 1989





Els lletrats diferencien així la situació actual de la que es va produir el 1989 quan, després de les terceres eleccions generals que va guanyar el socialista Felipe González, el PP va recórrer els comicis en una sèrie de províncies i la Cambra no va poder constituir-se amb tots els diputats.





En concret, 18 diputats electes no van ser proclamats i, per tant, no van poder adquirir la condició parlamentària en la sessió constitutiva. Uns altres quatre, d'Herri Batasuna, van quedar en l'aire per haver acatat la Constitució "per imperatiu legal", el que no va ser acceptat el primer dia pel llavors president, el socialista Fèlix Pons.





En aquella ocasió es va arribar a la investidura amb 332 diputats en ple exercici, excloent als 18 diputats que estaven pendents dels recursos judicials sobre els comicis, i la majoria absoluta es va rebaixar als 167 diputats, que van ser just els que va aconseguir González per superar la votació al primer intent.





Ara, segons els lletrats, la situació no es equiparable a la de 1989 perquè els quatre diputats que estan en presó preventiva si van adquirir la seva condició plena de parlamentaris i la segueixen mantenint encara que no puguin exercir.





Per tot això, subratllen, "s'ha d'entendre que els diputats suspesos mantenen la condició de membres de la Cambra i, en conseqüència, s'han de computar a l'efecte de la seva composició fixada en 350 diputats des del dia de la seva constitució, no afectant així al nombre de vots requerit per assolir la majoria absoluta (176) i a la resta de les majories especials que estableixin la Constitució, les lleis orgàniques o el Reglament del Congrés".





PP I CS ESTAVEN EN CONTRA DE CANVIAR





En la seva reunió d'aquest dimecres, i ja tenint en compte l'informe dels lletrats, la Mesa del Congrés haurà de fixar el nombre de "membres de dret de la Cambra" durant el temps que duri la suspensió, a l'efecte del còmput de la majoria absoluta, així com per a la determinació de la composició dels diferents òrgans, com les comissions parlamentàries, i per al disseny de contingents per al debat d'iniciatives o de preguntes orals als membres del Govern.





Seguint la recomanació dels lletrats, tot apunta que el llistó de la majoria absoluta per a la investidura en primera votació, l'aprovació de lleis orgàniques i altres tràmits seguirà fixada en 176 vots, la meitat més un dels 350 parlamentaris.





Tant el PP com Ciutadans ja havien mostrat la seva oposició al fet que la Mesa del Congrés rebaixés la majoria absoluta. Teodoro García Egea, secretari general del PP, va rebutjar que per "una carambola" es pugui facilitar a Sánchez el camí a la reelecció, mentre que José Manuel Villegas, de Ciutadans, va assegurar que si ERC i Junts volen tenir tots els seus vots, haurien rellevar als diputats suspesos. D'entrada, ERC estudia que Oriol Junqueras deixi buit al Congrés per poder accedir a l'escó del Parlament Europeu obtingut en els comicis del passat 26 de maig.