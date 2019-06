Sallent reestructura la cúpula policial 48 hores després d'arribar a la prefectura dels Mossos

Més moviments en els Mossos d'Esquadra. Després del relleu sorpresa de Miquel Esquius al capdavant del cos policial i la seva substitució per Eduard Sallent, el nou comissari en cap ha nomenat la comissària Cristina Manresa com a cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central, la primera vegada que una dona assumeix aquest lloc de "número dos" a la policia catalana.









Manresa va ser citada a declarar per un delicte de desobediència per un jutge de Sabadell el 2018. Mesos abans del referèndum il·legal, Manresa va assegurar en una entrevista amb l'ACN (Agència Catalana de Notícies) que la policia catalana col·laboraria perquè el referèndum es realitzés "de la millor manera possible".





Manresa ha estat fins al moment cap de la Regió Policial Metropolitana Nord i el seu nomenament com a número dos del cos s'emmarca en la reestructuració duta a terme a la cúpula de Mossos, ha informat la Conselleria d'Interior en un comunicat.





El comissari excap de Mossos, Miquel Esquius, serà nomenat nou cap de la Regió Policial Pirineu Occidental per petició expressa d'ell mateix, mentre que el comissari Ferran López --va estar al capdavant de Mossos durant l'aplicació del 155-- formarà part de la nova estructura de la Prefectura.





MOVIMENTS I NOUS COMISSARIS





Sallent i Martínez han comunicat aquest dijous les destinacions a les sis nous comissaris i a la comissària de l'última promoció, de manera que la cúpula de Mossos suma vuit noves incorporacions, explicant el nomenament del comissari en cap dilluns.





La nova comissària Marta Fernández serà sotscap de la Comissaria General d'Investigació, que torna a tenir com a cap Rafel Comes, càrrec que aquest ja va ocupar des de maig de 2017 fins a juliol de 2018.





Les destinacions de la resta de nous comissaris són: Jordi Ferret com a cap de la Comissaria General Tècnica i de Planificació de la Seguretat; Josep Codina, cap de la Comissaria General de Relacions Institucionals, Participació i Mediació; Jaume García, cap de la Divisió d'Afers Interns (Dai); Josep Maria Estela, cap de la Regió Policial Camp de Tarragona; Josep Lluís Rosell, cap de la Regió Policial Central, i Xavier Creus entrarà en la nova estructura de la Prefectura.





Entre els que ja eren comissaris, Xavier Porcuna passa a ser cap de la Comissaria General d'Informació i Sergi Pla assumeix la Regió Policial Metropolitana Nord amb Alicia Moriana com sotscap.