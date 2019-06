Que JxCat és una olla de grills no és cap secret. Després que el Tribunal Suprem impedís a Jordi Sánchez assistir a la ronda de contactes del Rei per a la investidura, el partit es va negar en un primer moment a reemplaçar al seu presidenciable. No obstant això, poques hores després van anunciar que l'exconsellera Laura Borràs assistiria a Zarzuela per transmetre al monarca la posició del grup posconvergent.





Potser per aquest mateix descontrol dins del grup independentista, els diputats no han tingut en compte que no reemplaçar als diputats suspesos aplana el camí a Sánchez per aconseguir una investidura sense pactar amb ERC ni JxCat.









Tot i que la Mesa del Congrés hagi descartat rebaixar la majoria absoluta, no rellevar els diputats suspesos redueix a tres els vots de JxCat, tornant més fàcil 'a priori' la investidura per una majoria simple. Per aconseguir la presidència del Govern, tot candidat ha d'acumular en una primera votació 176 vots; però si no ho aconsegueix, en votacions posteriors n'hi ha prou amb tenir més vots positius que negatius, ja que les abstencions no poden adscriure a cap bloc.





La Mesa del Congrés va acordar el passat 24 de maig la suspensió dels diputats presos amb els vots a favor de PSOE, PP i Ciutadans. Podem rebutjar que fossin apartats i va votar en contra de la decisió. La decisió dels lletrats era clara a la vista de l'article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal, que impossibilita compaginar la tasca de diputat amb estar processat per un delicte de rebel·lió o sedició.





UPN I CC TENEN LA CLAU





D'entrada, si el PSOE suma a les seves 123 diputats dels 42 de Unides Podem, els sis del PNB, el de Compromís i el del Partit Regionalista Càntabre (PRC), Sánchez obtindria la xifra de 173 diputats, quedant-se a un pas de doblegar les seves opositors: PP, Ciutadans i Vox ja tenen anunciats 147 vots en contra, i si a ells s'afegeixen els independentistes d'ERC, Junts i Bildu, l'oposició a Sánchez arribaria a 170.





En aquest context de 173 vots a favor de la investidura de Sánchez enfront de 170 en contra, la clau estarà en l'abstenció dels dos diputats d'UPN i les dues de Coalició Canària. Si els quatre voten en contra, Sánchez no superaria la investidura, però si un dels dos partits s'absté, aconseguirà ser reelegit president.





ERC NO CÒPIA A JXCAT





El quart diputat suspès, el president d'ERC, Oriol Junqueras, sí que serà rellevat previsiblement per un altre representant d'ERC pel que fa renunciï a l'escó per poder acreditar-se com eurodiputat.





En la decisió d'ERC pesa també el viratge que la formació independentista està donant cap a un pragmatisme possibilista a la vista d'un possible avançament electoral a Catalunya. A l'horitzó polític català només hi ha una possibilitat de pacte alternatiu al govern conjunt separatista: una aliança d'esquerres entre PSOE, Podem i ERC.





Els republicans han paït una mica millor el fet que la unilateralitat és una estratègia crida al fracàs en la confrontació amb l'Estat, i preferirien mantenir tots els seus diputats al Congrés per ser clau en algunes votacions.





Davant d'aquesta tàctica, JxCat segueix presa de l'agenda personal de Puigdemont, que crida contínuament a l'irredemptisme i es proclama com a president legítim des Waterloo.