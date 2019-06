Collboni: "No tindria sentit investir una alcaldessa que no es comprometi a governar amb nosaltres"

El candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona i tercer en les eleccions, Jaume Collboni, ha afirmat que "no tindria sentit" investir l'alcaldessa en funcions i candidata de BComú a la reelecció, Ada Colau, si abans no arriben a un acord de govern amb ells.









En una roda de premsa aquest dissabte a la tarda al costat de la socialista Laia Bonet, ha assegurat que les seves prioritats són garantir una Alcaldia progressista, un "bon govern" i que Barcelona no estigui subordinada al procés sobiranista.





Però ha apuntat que "no seria responsable" per part de Colau presentar-se a la investidura sense tenir pactats els suports per garantir un govern de progrés.





REBUIG A ENTAULAR CONVERSES AMB ERC



Malgrat criticar la política basada en vetos, ha rebutjat entaular converses amb ERC o donar suport a el tripartit que proposa Colau, allegant que el mandat que li van donar els seus 138.000 votants implicava evitar que Barcelona estigués subordinada a l'independentisme.



Ha assenyalat que el president de la Generalitat, Quim Torra, governa a Catalunya amb el suport d'ERC i que el Govern "està més pendent del que demanen en Waterloo que del que demanen en Nou Barris".



A més, veu a l'independentisme pendent de la gesticulació i el simbolisme mentre a Barcelona cal atendre assumptes com a seguretat, transport públic, accés a l'habitatge i polítiques socials, per la qual cosa ha conclòs: "No volem que a Barcelona li passi el mateix que a Catalunya".