Iglesias confirma els "dolents i molt decebedors" resultats de Podem i carrega contra Sánchez

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha assenyalat aquest dissabte que els resultats electorals de les autonòmiques, municipals i europees han estat "dolents i molt decebedors" i que crida l'atenció que s'hagin produït després de les generals, quan van ser "de baix a dalt ".









Per Iglesias, el problema, "és de tots i no només dels candidats territorials", ha de avaluar-se per arribar a una solució, ha afirmat en la seva intervenció inicial en el Consell Ciutadà Estatal (CCE).





D'altra banda, ha apuntat que en aquestes eleccions del 26 de maig, com ja va passar el 2015, ha jugat un paper molt important el lideratge, i ha destacat que hi ha hagut excepcions als mals resultats en figures com la de l'alcalde de Cadis, José María González 'Kichi', o l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.





TOT I ELS RESULTATS, ES ENTRA DIFERENTS COMUNITATS AUTÒNOMES





Tot i aquesta anàlisi negatiu, Iglesias ha assenyalat que ara s'obre la possibilitat d'entrar al govern de diferents comunitats autònomes, com a Comunitat Valenciana, La Rioja, Balears o Canàries.





Segons ha detallat, a València les negociacions que dirigeix Rubén Martínez Dalmau porten a pensar que hi haurà tripartit amb PSOE i Compromís, a Balears amb un Executiu en el qual estaran almenys amb PSOE i a les Canàries s'obre "la possibilitat històrica" d'armar un govern alternatiu "al règim de Coalició Canària".





En el cas de la Rioja, des Podem creuen que es pot acabar amb 24 anys de domini del PP. Per Iglesias, la disposició del PSOE per negociar en aquests territoris és bona, però ha qualificat de "surrealista" el panorama que s'obre a Aragó, on pot donar-se una situació d'ingovernabilitat.





GOVERNAR COMPORTA RISCOS





En aquest sentit, ha reconegut, fent també una lectura en clau nacional, que "governar té riscos" i més si el soci compta amb més suports que podem. Amb tot, opina que les polítiques es canvien des de l'Executiu perquè els acords programàtics acaben sent "paper mullat".





"Toca inaugurar una nova cultura política a Espanya perquè els ciutadans ho han volgut així", ha indicat, per tot seguit advertir que caldrà transigir en algunes mesures, però que s'han guanyat "el prestigi de ser una força política que fa les coses que es compromet a fer ". "Som imprescindibles per als canvis progressistes" que necessita el país, ha afegit.





ACUSA SÁNCHEZ DE BUSCAR SUPORT A C'S I PP





Així, ha recordat que segueixen en el mateix escenari previ a les autonòmiques i que ara si és possible és més necessari que entrin a l'executiu a causa del gir dels socialistes, als quals acusa de buscar el suport de Ciutadans i PP per a la investidura de Pedro Sánchez.





"Toca afrontar amb espatlles amples i ironia un procés que serà llarg", ha incidit, per després assegurar que al final la formació de govern respondrà al que han votat els ciutadans a les urnes, i és que es van acabar els Executius monocolors.