Nadal conquista el seu dotzè Roland Garros i no dóna opcions a Thiem

Rafael Nadal ho ha tornat fer. El tennista espanyol es consagra com a campió de Roland Garros per dotzena vegada en la seva carrera després de deixar sense opcions l'austríac Dominic Thiem (6-3, 7-5, 6-1, 6-1) i demostrar que és el millor de tots en terra batuda.









El mallorquí, que va vèncer a Federer en les semifinals del segon Gran Slam, es 'va carregar' a Thiem en un partit que va durar 03:01 hores i on tan sols va cedir en la segona mànega, que es la va embutxacar l'austríac.





De fet, el resultat aconseguit a París ha estat el mateix que l'any passat, quan la final va acollir els mateixos protagonistes i es va desenvolupar amb el mateix desenllaç.





La victòria suposava un al·licient per buscar igualar o superar els 20 grans de Federer. La derrota no era opció per a l'espanyol, que va veure com Djokovic es va quedar encallat en les semifinals, tot i que qualsevol dels dos rivals era dur per a Nadal, ja que tots dos han aconseguit guanyar quatre vegades al mallorquí en terra batuda.





Després de 14 anys del seu primer Roland Garros, Rafael Nadal segueix a la seva i torna a fer història demostrant el seu caràcter de campió, que ja suma 18 grans.