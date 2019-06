L’Hospital Quirónsalud realitzarà una campanya de conscienciació i detecció per avaluar la malaltia hepàtica en pacients de risc

El fetge gras no alcohòlic és una malaltia associada a trastorns metabòlics, com l'obesitat, hipertensió, dislipèmies, la síndrome metabòlica o la diabetis de tipus 2, i afecta, aproximadament, a un 30% de la població a Catalunya. Així mateix, fins a un 70% dels pacients amb diabetis tipus 2 i proves de funció hepàtica normals poden presentar fetge gras i un 25% d'ells presenten ja lesions histològiques de esteatohepatitis (inflamació hepàtica) i fibrosi hepàtica. No obstant això, només una petita part dels pacients amb fetge gras no alcohòlic desenvolupen cirrosi. A més la fibrosi hepàtica en aquesta població és un important factor de risc per a esdeveniments cardiovasculars posteriors.













Amb motiu del Dia Internacional del Fetge gras, el proper 12 de juny el Servei de Medicina Interna participarà en la coalició de grups a nivell internacional (NASHday) per informar sobre la malaltia hepàtica grassa del fetge i habilitarà un espai al vestíbul de l'hospital oferint la possibilitat de realitzar de forma gratuïta proves per avaluar l'estat del fetge en pacients amb factors de risc.





En concret, les persones que estiguin interessades podran realitzar-se una elastografia de Transició (FibroScan® CAP®), una tècnica que l'Hospital Quirónsalud Barcelona ha incorporat recentment. Es tracta d'un mètode no invasiu i indolor que a través d'ones d'ultrasons proporciona indicadors -permet valorar un volum de teixit 100 vegades superior a una biòpsia hepàtica- per prendre decisions sobre el tractament, seguiment o pronòstic a llarg termini de les malalties hepàtiques cròniques, que poden derivar, si no es tracten a temps, en cirrosi o, fins i tot, càncer de fetge.





Moltes d'aquestes malalties evolucionen de forma lenta durant molts anys i no produeixen símptomes, de manera que no es diagnostiquen fins que estan en fases molt avançades. Aquesta tècnica permet mesurar l'elasticitat del fetge, que ens proporciona informació sobre la rigidesa d'aquest òrgan, un indicador clau per valorar si el pacient té cirrosi --que es produeix quan el fetge està molt rígid per presència de cicatrització--; també aporta indicadors sobre el greix o viscositat del fetge. Els pacients amb el fetge gras poden desenvolupar esteatohepatitis que, si no es tracta, pot portar a la fibrosi hepàtica --una acumulació de teixit cicatricial--, que al seu torn pot progressar i portar a cirrosi, fallada hepàtica i càncer de fetge.





"Aproximadament vuit de cada deu persones amb obesitat i sis a set de cada deu diabètics desenvoluparan fetge gras al llarg de la seva vida, amb les complicacions associades per al fetge i el sistema cardiovascular, que és la principal causa de mortalitat en aquest grup de pacients", explica el Dr. José Altamirano, hepatòleg i facultatiu del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Quirónsalud Barcelona, que afegeix: "el problema és que actualment s'està detectant aquesta patologia massa tard, però aquesta tècnica ens permet realitzar un cribratge en pacients de risc i detectar abans aquestes malalties amb la intenció de realitzar el millor tractament possible i que no desenvolupin patologies més greus en el futur. Es tracta de realitzar un treball en equip de prevenció i diagnòstic precoç en aquest tipus de malalties".





Quirónsalud és el grup hospitalari líder a Espanya i, juntament amb la seva matriu Fresenius-Helios, també a Europa. Compta amb més de 40.000 professionals en més de 125 centres sanitaris, entre els quals es troben 47 hospitals que ofereixen prop 7.000 llits hospitalaris. Disposa de la tecnologia més avançada i d'un gran equip de professionals altament especialitzats i de prestigi internacional.





Entre els seus centres, es troben el Centre Mèdic Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, Fundació Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica de Guipúscoa, etc.