Uns 200 funcionaris de presons catalanes --segons dades de la Guàrdia Urbana-- s'han concentrat aquest dimarts al migdia davant de la Conselleria de Justícia per les seves condicions de treball i s'han registrat en el departament dos documents signats per uns 1.300 i dirigits a la consellera Ester Capella, amb reclamacions laborals i contra les agressions dels interns en centres penitenciaris.









Un dels funcionaris que s'ha manifestat aquest dimarts, Albert Duchamp, ha explicat que s'han mobilitzat des de la plaça Urquinaona fins a la Conselleria contra "una sèrie de greuges al marge dels econòmics".





Ha explicat que el "problema de fons" no és econòmic, sinó les agressions al col·lectiu de funcionaris, la manca de renovació de la plantilla i promoció interna, i l'envelliment del personal.





Les agressions directes d'interns de les presons catalanes a funcionaris de presons es van situar en 2018 en 185 casos, el que suposa que cada dos dies es va produir un incident d'agressió consumada a un o més treballadors, segons un informe fet públic aquest dilluns per CC.OO.





Entre les presons "negres" del sistema català, es troben els penals de Quatre Camins, La Roca del Vallès (Barcelona) i Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), que concentren el 48% de les agressions i intents d'agressions.





"Nosaltres no som cap autoritat, i això ens fa cada vegada més vulnerables de cara a les agressions", ha lamentat, i ha criticat que en aquesta matèria no s'està complint la reglamentació penitenciària, com aplicar sancions perquè l'agressor no torni al mateix mòdul on hi hagi atacat a un funcionari.





En un dels documents lliurats, els funcionaris critiquen la "reducció intencionada de les sancions amb fins mediàtics" i que és una de les causes del creixement exponencial de les agressions, en les seves paraules.





NOU PLA ESTRATÈGIC





Duchamp també ha criticat l'impuls del 'Pla estratègic pèls Serveis Penitenciaris' "d'esquena" als treballadors de les presons catalanes.





Fonts de Justícia han indicat que en l'elaboració del nou pla estratègic han participat més de 200 professionals de tots els àmbits, organitzats en nou comissions diferents.