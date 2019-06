El 25 per cent dels espanyols té un fetge gras o esteatosi hepàtica, i aproximadament un 5 per cent han desenvolupat inflamació crònica, anomenada esteatohepatitis no alcohòlica, amb un grau de fibrosi (cicatrització) variables, segons han informat experts de la Federació Nacional de malalts i Trasplantats Hepàtics (FNETH) amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la malaltia hepàtica per dipòsit de greix no alcohòlica.









Es tracta d'una malaltia crònica i silenciosa en què el greix s'acumula progressivament al llarg dels anys en quantitats anormalment altes a l'interior del fetge. Aquests dipòsits de greix no provoquen cap símptoma, però poden desencadenar una resposta inflamatòria a nivell hepàtic que amb el pas del temps condueix al desenvolupament de cirrosi hepàtica i/o càncer de fetge.





Les seves causes són variades, però se sap que està estretament relacionada amb els hàbits de vida sedentaris, una dieta hipercalòrica, el sobrepès i la diabetis entre altres patologies associades a l'anomenat síndrome metabòlica.





En els últims anys s'ha vist un ràpid increment dels casos de cirrosi hepàtica causats per aquesta malaltia i d'indicacions de trasplantament hepàtic.





En l'actualitat, s'estima que aproximadament 9 milions de persones estan afectades a Espanya per aquesta malaltia, de les quals 1,8 milions presenten una forma més severa anomenada esteatohepatitis i més de 200.000 pateixen ja un dany hepàtic avançat o cirrosi per aquesta causa.