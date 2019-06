El Santander ofereix prejubilacions amb el 75 per cent del salari

La direcció de Santander ha millorat les condicions de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que l'entitat preveu emprendre aquest any, estenent les prejubilacions amb el 75% a tots els empleats de més de 55 anys, suprimint la mobilitat d'entre 75 i 100 quilòmetres i comprometent-se a reduir el nombre d'afectats.









Segons han informat fonts sindicals després de la cinquena reunió formal de la taula negociadora, Santander ha ofert prejubilacions amb el 75% del salari pensionable o al 72% més el 58% del complement voluntari per als empleats d'entre 55 i 61 anys, unes condicions que fins ara només oferia a partir dels 58 anys.





Per als més grans de 62 anys, el banc efectuarà un pagament de 20 dies per any treballat, amb el límit d'una anualitat, i sense primes.





Així mateix, ha inclòs els treballadors de 50 i 51 anys en el grup dels de 52 a 54 anys, als quals els ofereix deixar l'entitat amb el 60% del salari pensionable de sis anualitats, amb un límit màxim de 380.000 euros, sense descompte per desocupació i amb un conveni especial amb la Seguretat Social fins els 63 anys, actualitzable fins a un màxim del 3%.





A aquest grup també donarà primes de 2.000 euros per cada trienni complet treballat, una prima addicional d'entre 5.000 i 30.000 euros en funció de la seva antiguitat i una altra de 15.000 euros.





Per la seva banda, els treballadors de menys de 50 anys o que no comptin amb almenys 15 anys d'antiguitat podran deixar l'entitat amb una indemnització de 40 dies per any treballat, fins a un màxim de 24 mensualitats.





Aquest col·lectiu també tindrà primes de 2.000 euros per cada trienni d'antiguitat i altres d'entre 5.000 i 30.000 euros en funció dels anys que porti al banc.





La reducció del nombre d'afectats, de moment fixat en 3.464 sortides des de les 3.713 inicials, es determinarà en la propera reunió.





Pel que fa a la mobilitat, s'ha suprimit el tram d'entre 75 i 100 quilòmetres, com exigien els sindicats, de manera que els empleats podran ser desplaçats fins a 75 quilòmetres tant si es tanca l'oficina com si no, amb les indemnitzacions i condicions del acord subscrit el 2017.





Segons els sindicats, la direcció del banc ha comunicat que ja no té més recorregut per seguir millorant les condicions de l'acord, deixant entreveure que la presentada avui ha estat la seva oferta final. La propera reunió se celebrarà el dijous 12 de juny.