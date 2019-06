El Doctor Music Festival cancel·la la seva celebració

El Doctor Music Festival ha cancel·lat la seva edició commemorativa que havia de celebrar-se els dies 12, 13 i 14 de juliol al Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló.









Segons ha informat la promotora en un comunicat, l'import dels abonaments adquirits serà retornat íntegrament.





El festival ha al·legat que la decisió de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que va forçar la reubicació del festival en un emplaçament diferent a Escalarre (Lleida) "ha causat que la majoria de compradors tornessin els seus abonaments".





"DURÍSSIM COP"





L'alt nombre de devolucions d'abonaments que es va produir en comunicar-se la reubicació va suposar un "duríssim cop" per al Doctor Music Festival.





Així mateix, el ritme de venda d'entrades per al nou emplaçament indica que "no seria possible aconseguir la quantitat mínima requerida" per oferir l'experiència que el festival havia somiat.





El propòsit del Doctor Music Festival ha estat "en tot moment" oferir als assistents l'experiència d'un festival de grans dimensions, amb un estàndard de qualitat musical i organitzativa de primer nivell internacional, han defensat.





"Sense una presència nombrosa de públic no es podia aconseguir aquest somni. Un festival és sobretot la calor dels assistents", ha agregat la promotora, que ha reivindicat com a part de la seva essència l'experiència de conèixer gent nova, compartir tres dies i tres nits amb altres persones que també estimen la música, i l'enriquiment humà.