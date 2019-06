El PSOE no descarta l'escenari de tirar endavant la investidura amb l'abstenció de forces independentistes catalanes, malgrat que aquesta no és la seva preferència, com venien traslladant en els últims dies afirmant que no volen fer descansar la governabilitat d'Espanya en aquestes formacions.





Si Coalició Canària (CC) i Unió del Poble Navarrès (UPN) no faciliten la investidura de Sánchez abstenint-se, el PSOE necessitarà que els independentistes republicans aportin el seu vot positiu perquè la votació de Sánchez com a president del Govern tiri endavant.









De fet, aquest dijous la número dos del PSOE, Adriana Lastra, s'entrevistarà amb representants d'ERC i de Junts, dins de la ronda de contactes entaulada pel PSOE de cara a la investidura en la qual només han exclòs a dues forces : Bildu i Vox.





Ábalos també ha ressaltat que ara per ara hi ha "més voluntat de construir, numèricament, que d'obstruir, i això sí que és almenys una nota esperançadora". A més, ha recordat, que "no hi ha alternativa" a una investidura de Sánchez, per més que es prolongui el procés.





La negativa de CC i d'UPN respon a raons diferents. En el cas dels nacionalistes canaris, Ana Oramas ha deixat clar que no pensen coadjuvar a cap pacte que impliqui Podem. Oramas ha afirmat que no donaran suport "un govern de coalició, de cooperació, de cooperació internacional o de cooperació internacional al desenvolupament" amb Podem, ha ironitzat.





Els dos diputats d'UPN, per la seva banda, han condicionat la seva possible col·laboració perquè tiri endavant la investidura de Sánchez al fet que els socialistes navarresos deixin governar tant a la comunitat foral com a l'ajuntament de Pamplona a la coalició de Navarra Suma que conformen juntament al PP ia Ciutadans. En cas contrari, el seu vot serà un no.





Ábalos ha confirmat que és voluntat del Govern d'estar "el menor temps possible" en funcions. "Els terminis no són ni uns ni altres perquè no estan decidits", ha precisat en referència a les estimacions de Joan Baldoví, que va estimar que hi hauria govern abans d'agost en una o dues sessions d'investidura.