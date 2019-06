El Tribunal de Comptes denuncia, en l'informe de fiscalització realitzat sobre els procediments de control dels deutors per prestacions l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO), que no existeix igualtat entre comunitats autònomes pel que fa a la gestió i atenció als pensionistes .









En concret, parla d'"una sèrie d'incidències i debilitats en el procediment" l'origen, segons detalla, és que l'IMSERSO no té potestat perquè els criteris, instruccions i procediments que emet per coordinar i homogeneïtzar l'actuació dels òrgans gestors tinguin caràcter vinculant.





"Aquestes incidències i debilitats es concreten en una falta d'uniformitat en el procediment, de manera que depenent de la comunitat autònoma en què resideixi el pensionista, s'efectuen o no les revisions anuals previstes legalment; difereixen els efectes econòmics tant d'aquestes revisions, com de les efectuades a instància de part; o el deute pot ser objecte de descompte en nòmines successives en unes autonomies mentre en altres no passa el mateix ", explica el text.





L'òrgan fiscalitzador, també veu disparitat en les opcions que se li ofereixen al deutor, que pot ser en una regions amb caràcter previ a la seva tramesa a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), mentre que en altres no s'actua de tal manera.





Per això, el tribunal recomana al Govern promoure, al costat dels Executius autonòmics, el compliment dels principis de col·laboració, cooperació i coordinació entre administracions que contempla el règim jurídic del Sector Públic, i garanteixi així la "homogeneïtat d'actuacions arreu del territori "i asseguri" una gestió eficient i eficaç del deute per prestacions indegudament percebudes".





REVISIONS QUE NO ARRIBEN ELS OBJECTIUS





Però, a més, aquest informe, que revisa l'exercici relatiu a l'any 2016, adverteix que la revisió anual, que considera el "mecanisme més important" per a la detecció dels cobraments indeguts de les PNC no s'està realitzant mitjançant encreuaments informàtics pel que, al seu parer, "es pot concloure" que "no assoleix els objectius d'eficàcia i eficiència que serien desitjables" en aquest sentit.





Segons les dades facilitades per les autonomies a l'IMSERSO, el percentatge d'aquestes revisions PNC efectuades en l'exercici 2016 va ser del 61,8%, el que deixa "una part important del col·lectiu" sense controlar.





Com a conseqüència d'aquesta situació, l'òrgan que presideix María José de la Font destaca la possibilitat que hi hagi prescrit part del deute, ja que una vegada detectada, la norma només permet reclamar al deutor fins a un màxim de quatre anys; a més, recorda que hi ha la possibilitat que, després de la realització de la revisió anual, es reclami un deute per un import que, atesos els requisits econòmics establerts per tenir dret a aquestes prestacions no contributives, no pugui ser afrontada pel deutor.





Sobre això, el tribunal recomana que l'IMSERSO optimitzi l'explotació informàtica de les bases de dades que obren en el seu poder, comuniqui els seus resultats en suport informàtic i realitzar un seguiment de les incidències comunicades, a fi de confirmar que es realitzen les actuacions necessàries per a la seva correcció. En aquest sentit, li suggereix que estableixi un sistema informàtic centralitzat i únic per a la tramitació dels expedients, que permetés compartir informació amb cada òrgan gestor.





FER MÉS ÀGIL EL SISTEMA





També té advertiments per la Intervenció General de la Seguretat Social, com a centre directiu de la comptabilitat de les entitats del sistema de la Seguretat Social. Si és el cas, l'òrgan fiscalitzador creu que hauria d'adequar l'operatòria comptable dels deutors per prestacions als principis comptables de meritació i no compensació, recollits en el Pla General de Comptabilitat Pública a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.





A més, apunta que la Tresoreria General de la Seguretat Social, per tal d'agilitar l'inici del procediment recaptatori del deute, d'estudiar la possibilitat d'habilitar una transacció que permetés a les comunitats autònomes anotar al Fitxer General de Recaptació un registre amb les dades d'identificació de deutor i imports a reintegrar, substituint així la seva comunicació en format paper, entre altres mesures.