Localitzades 1.195 persones sense llar als carrers de Barcelona

Arrels Fundació ha localitzat a 1.195 persones dormint als carrers de Barcelona en un cens realitzat la nit d'aquest dimecres a dijous, segons xifres provisionals que representen un 25% més de persones sense llar que les detectades l'any passat en el recompte d'entitats i Ajuntament, i un 16% més que el 2017.









El director de la fundació, Ferran Busquets, ha dit: "No esperàvem que la xifra pugés tant" en tractar-se d'un cens -en el qual s'enquesta- i no un recompte -que arriba a més àrees-, i ha assenyalat que en aquesta quarta edició han arribat a més barris gràcies a 549 voluntaris.





Han realitzat un total de 339 enquestes per conèixer qualitativament a les persones que viuen al carrer a Barcelona, i s'han trobat amb "bastants persones" que no podien respondre l'enquesta per l'idioma, ia l'espera de recollir aquestes dades ha indicat que l'any passat van detectar més persones romaneses, marroquines i italianes que anteriorment.





Alguns voluntaris també han detectat en els carrers més presència de joves migrats sense referents familiars, i Busquets ha volgut ser prudent a l'espera que les dades corroborin o desmenteixin aquesta sensació, tot i que ho veu "bastant probable" pel fet que aquest any han augmentat els joves migrats que han demanat ajuda al seu centre obert.





Sobre les prop de 1.200 persones que han vist al carrer -i que podrien ser més perquè en la nit anterior llovió-, Busquets ha assenyalat que falta feina per fer, i que després de quantificar cal solucionar problemes com el de l'habitatge: "Hi ha molt poc i el ritme de generació és lentíssim".





També ha vist necessari obrir "molts espais a la ciutat perquè aquestes persones no dormin malament, no passin por", i ha recordat que les persones sense llar viuen fins a 20 anys menys que la resta de la població, una diferència que duplica la qual hi ha entre l'esperança de vida de nou anys més en barris rics que en pobres.





Davant el fet que el 2018 arribaven entre cinc i sis persones diàries al centre obert, l'entitat ha editat una guia per informar sobre recursos a persones que es veuen en situació de sense llar, però també per a la ciutadania.





Sovint hi ha persones que els pregunten què fer al veure algú dormint al carrer, al que Busquets ha recomanat: "Primer no tinguis por, no tinguis menyspreu, sinó una mirada amb una mica d'afecte perquè és una persona que està patint molt. Una mica d'empatia; mira'l, saluda'l, i, si pots, convida'l a un cafè ".