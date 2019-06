La Junta Electoral Central obliga Puigdemont i Comín a recollir personalment la seva acta al Congrés

Nou revés per a les aspiracions europees de Puigdemont. Tant l'expresident de la Generalitat, com l'exconseller Toni Comín, hauran d'acudir personalment al Congrés dels Diputats per recollir la seva acta d'eurodiputat, segons ha ordenat la Junta Electoral Central.









En una resolució aprovada aquest dijous, la JEC ha procedit a l'atribució dels 54 escons que es van triar en els comicis del 26 de maig i a la proclamació dels candidats electes.





I com estableix l'article 224.2 de la Llei orgànica del Règim Electoral General (LOREG), ha convocat als 54 eurodiputats electes dilluns que ve a les 12 del migdia perquè prestin jurament o promesa d'acatament a la Constitució davant la Junta Electoral.





Aquest acord serà publicat aquest divendres en el Boletín Oficial del Estado (BOE), i ja ha estat notificat als representants de les candidatures, perquè ho traslladin als interessats.





ÉS LA JEC QUI COMUNICA A ESTRASBURG QUI ENTRA





Ara bé, tant l'advocat Gonzalo Boye, representant legal de Carles Puigdemont i de Toni Comín, com la seva coalició Lliures per Europa (Junts) van sol·licitar també que els fos remesa "immediatament" l'acta de proclamació dels electes al Parlament Europeu, amb còpia certificada, per a poder entrar en la Cambra d'Estraburg.





No obstant això, la JEC nega la petició als dos independentistes fugits a Bèlgica, perquè recorda que "la credencial s'expedeix una vegada que el candidat electe ha prestat jurament o promesa d'acatament a la Constitució, conforme estableix l'article 224.2 de la LOREG".





"La Junta Electoral Central comunicarà al Parlament Europeu la relació de diputats electes que hagin complert el requisit de prestació de jurament o promesa d'acatament a la Constitució, i ho farà en el moment en què es produeixi aquest acatament", ha assenyalat.





Per part seva, el president d'ERC i cap de llista de la coalició Ara Repúbliques, Oriol Junqueras, pres a Soto del real i pendent de sentència en la causa del procés, segueix pendent que el Tribunal Suprem decideixi si li dóna permís per a acostar-se el dilluns al Congrés a complir amb aquest tràmit de l'acatament.