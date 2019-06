El PP diu que només hi haurà consellers populars i de Cs a la Comunitat de Madrid

El vicesecretari d'Organització del PP, Javier Maroto, ha assegurat aquest divendres que els consellers que s'asseuran al consell de govern de la Comunitat de Madrid seran del Partit Popular o de Ciutadans, i ha descartat de ple la entrada de Vox. De fet, ha recalcat que "en cap cas" parlen d'"un tripartit" sinó un un "bipartit" en coalició entre el PP i Cs a l'Executiu autonòmic.









"En cap cas parlem d'un tripartit. No hi ha un govern a tres. Per tant, tots i cada un dels consellers i conselleres que se senten en el consell de govern de la Comunitat de Madrid seran del PP o de Ciutadans", ha declarat Maroto en una entrevista a Telecinco, en ser preguntat si es plantegen donar alguna conselleria a Vox o llocs intermedis dins de l'Executiu autonòmic regional.





Maroto, que forma part del comitè negociador del seu partit, ha explicat que el que contemplen és "un bipartit en coalició de PP i Cs per a la Comunitat de Madrid". "Aquest és el model que hem explicat a ambdues formacions i és el model amb el qual concorrerem a la investidura d'Isabel Díaz Ayuso", ha manifestat.





Preguntat llavors si no es plantegen donar alguna cosa a Vox, el dirigent del PP ha assenyalat que estan treballant en un "programa de govern" que "compleixi un espectre ideològic de moderació de centre-dreta" i sigui "d'acord a les necessitats de Madrid" , amb aspectes com la baixada d'impostos.





"I ara sí, també caldrà buscar un acord d'investidura, com es va fer a Andalusia, que no desvirtuï l'acord de moderació de centre-dreta del PP i Cs i permeti els vots suficients per conformar aquest Govern en la Comunitat de Madrid", ha conclòs el vicesecretari d'Organització del PP.