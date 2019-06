Arrabassaran ERC, PSC i comuns l'Alcaldia a Albiol a Badalona?

La constitució de l'Ajuntament de Badalona (Barcelona) el dissabte 15 de juny és una de les incògnites dels consistoris catalans.









Hores abans de la sessió plenària, es desconeix qui governarà al consistori badaloní, ja que encara que va guanyar el popular Xavier García Albiol, no va obtenir la majoria absoluta i és possible que un pacte entre ERC, PSC i comuns li prengui l'alcaldia.





Albiol ha guanyat a Badalona tres eleccions municipals consecutives, ha estat president del PP de Catalunya i senador.





En les eleccions municipals del 26 de maig va guanyar els comicis, amb 11 regidors, però es va quedar a tres escons d'obtenir la majoria absoluta.





A partir d'aquí, la maquinària dels pactes entre partits per aconseguir una alternativa al PP es va posar en marxa i, un dia abans de la celebració del ple, es desconeix oficialment si hi ha o no acord.





Un pacte entre ERC, el PSC i els comuns podria llevar-li l'Alcaldia al popular com ja van fer fa quatre anys.





No obstant això, les relacions entre republicans i socialistes estan deteriorades: fa un any, Álex Pastor (PSC) va desallotjar de l'Alcaldia a Dolors Sabater (Guanyem Badalona En Comú-ERC) amb una moció de censura.