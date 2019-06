Juan Carlos Unzué, nou entrenador del Girona

Juan Carlos Unzué serà el tècnic del Girona per a la temporada 2019/20, amb el repte de tornar a Primera Divisió després del descens, i amb la possibilitat d'ampliar dos anys el seu contracte en funció dels objectius, ha informat l'entitat catalana a través d'un comunicat.









Unzué relleva Eusebio Sacristán com a tècnic d'un Girona que té davant seu el repte de tornar a l'elit després del descens d'aquesta temporada. El nou entrenador, que va tenir una destacada carrera professional com a porter en equips de Primera Divisió, arriba després de la seva experiència en diverses banquetes.





Unzué va començar la seva carrera de tècnic com a entrenador de porters del Barça, l'any 2003 i de la mà de Frank Rijkaard. També va ocupar el mateix càrrec en les dues primeres temporades de Pep Guardiola al capdavant del primer equip blaugrana. L'estiu del 2010 el nou tècnic del Girona va liderar el seu primer projecte en solitari: el Numància.





En el club sorià va coincidir amb Pablo Machín, que era el seu segon entrenador. Després d'una temporada, va tornar al Barça per fer d'entrenador de porters. L'estiu del 2013 Unzué va arribar al Celta com a segon entrenador de Luis Enrique.





Quan l'asturià va deixar Vigo per fitxar pel Barça, Unzué també el va acompanyar de segon entrenador. En aquesta etapa de la seva carrera va guanyar dues Lligues, tres Copes del Rei i una Champions League. Finalment, el 2017 va tornar a Vigo en aquest cas com a primer entrenador. Unzué arriba a Girona amb un nou cos tècnic format per Narcís Pèlach "Chicho", Juan Carlos Moreno, Omar Harrak i Iñaki Codinach.