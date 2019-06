El recurs de la Fiscalia sobre l'absolució de Rosell no cau bé a l'Audiència Nacional

Els jutges de l'Audiència Nacional no s'han pres massa bé el recurs de la Fiscalia contra l'absolució de l'expresident del FC Barcelona, Sandro Rosell.









L'escrit comenta que el tribunal que va enjudiciar els fets que implicaven Rosell va valorar erròniament les proves del judici. El Ministeri Públic fa evident la seva queixa en un escrit de 26 pàgines, on carrega contra els magistrats per ressaltar la "irracionalitat concreta de l'argumentació absolutaria de la Sala".





Al final del document sol·liciten l'anul·lació de la sentència "davant la insuficiència de la motivació fàctica que motiva el pronunciament" i la celebració d'un nou judici "amb una composició diferent de la Sala".





L'Audiència Nacional va absoldre el passat 24 d'abril a Rosell i als altres cinc acusats de blanquejar comissions pels drets audiovisuals de partits de la selecció brasilera de futbol i per un contracte d'esponsorització amb Nike.





Però l'absolució va arribar tard, ja que tant Sandro Rosell com Joan Besolí van estar 21 mesos a la presó provisional per, finalment, ser absolts, ja que la Sala va considerar que un cop valorades les proves no es podien acreditar els fets i, per això, havien de quedar en llibertat.





La Fiscalia, en el seu escrit, tal com recull 'El Confidencial', exposa una sèrie d'arguments que els magistrats consideren fora de lloc. "La pretensió impugnatoria del ministeri fiscal excedeix de la simple discrepància valorativa, no consisteix en una diferent valoració de les proves en funció de l'interès de l'acusació (sentències del Tribunal Suprem 21 abril 2015 i 18 maig 2017), sinó que adquireix entitat suficient per vulnerar la tutela judicial efectiva de qui reivindica la condemna (sentències del Tribunal Suprem 28 maig 2015 i 29 de maig 2015) ", arriba a llançar el fiscal en el seu escrit.