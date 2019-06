Colau nomena a Sara Berbel com a nova gerent de l'Ajuntament de Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha nomenat aquest diumenge com a nova gerent municipal a Sara Berbel, fins ara directora general de Barcelona Activa i gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de la capital catalana.









Colau, en un comunicat, ha destacat "el perfil altament qualificat de Sara Berbel per liderar l'estructura executiva municipal per la seva trajectòria reconeguda dins i fora de l'Ajuntament". L'alcaldessa també ha ressaltat de Berbel seva "clara aposta per l'impuls i la implantació de polítiques feministes i d'igualtat".





Segons fonts pròximes al partit, el pacte és consensuat entre BComú i el PSC, el primer que acorden aquestes dues forces, que es disposen a governar juntes en els propers quatre anys.





BComú i el PSC han de tancar properament un govern de coalició: aquest diumenge el regidor dels primers Joan Subirats s'ha donat 15 dies per tancar el pacte i ha situat a Jaume Collboni, líder dels socialistes catalans al consistori, com un els més que probables tinents d'alcalde.





BERBEL SUPLEIX A JORDI MARTÍ





Berbel substituirà en el càrrec de gerent a Jordi Martí, que ha ocupat el càrrec en els últims quatre anys i que des d'aquest dissabte és nou regidor per BComú -en el passat també va ser líder del PSC al consistori, però va acabar deixant el partit socialista -.





Anteriorment, Berbel també ha estat directora general d'Igualtat d'Oportunitats de la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya; presidenta de l'Institut Català de les Dones i directora de la Xarxa d'Economia Social i Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Barcelona.





En el seu comunicat, l'Ajuntament ha recordat que el càrrec de gerent municipal té atribuïda "la direcció superior de la planificació, organització i prestació dels serveis públics" per garantir el compliment dels objectius definits pel govern municipal.





Berbel també haurà de dur a terme "l'avaluació i seguiment de l'execució dels plans municipals, el desenvolupament dels recursos invertits i de les accions destinades a complir els objectius de la municipalitat".