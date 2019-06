Moncloa agilitza els contactes parlamentaris per investir Sánchez al juliol

El Govern de Pedro Sánchez i el PSOE s'han posat les piles perquè la investidura del president se celebri abans de l'estiu i, en concret, durant la primera quinzena de juliol.









El grup socialista no té majoria suficient per investir Sánchez, però des de Moncloa treballen perquè el ple del Congrés se celebri el pròxim mes i que el candidat socialista tingui els suports necessaris.





Des Sánchez fins a José Luis Ábalos i Adriana Lastra s'han intensificat els contactes amb els diferents partits polítics.





Entre les incògnites, figura què passarà amb la petició de Pablo Iglesias que Podem entri al Govern espanyol a canvi dels vots a Sánchez.





També queda per concretar si s'abstindran Coalició Canària, UPN i ERC, per tal de facilitar la investidura.





El missatge des de Moncloa, mentre els diferents grups polítics debaten què fer, és que com més aviat es celebri el ple del Congrés, millor.





Fins i tot hi ha veus dins de la cúpula socialista que indiquen que en el cas que Sánchez no aconsegueixi la majoria necessària, l'important és no demorar la decisió parlamentària, sigui la que sigui.





Per això, des de Moncloa i des de Ferraz treballen amb l'objectiu de no allargar el procés i celebrar el debat d'investidura durant la primera quinzena de juliol.