CosmoCaixa presenta 'Sabres i mastodonts', una exposició sobre fauna prehistòrica

Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària "la Caixa"; Enrique Baquedano, director del Museu Arqueològic Regional de la Comunitat de Madrid, i Lluís Noguera, director de CosmoCaixa, presentaran dimecres que ve la nova exposició 'Sabres i mastodonts. La megafauna del Miocè'.









La mostra permet fer un fascinant viatge per conèixer la flora i la fauna de fa 9 milions d'anys. En aquest moment, l'interior de la península ibèrica estava poblat per infinitat d'animals extints en l'actualitat, entre els quals destacava per sobre de tots un gran depredador: el tigre dents de sabre, un felí amb una constitució especialitzada per matar grans preses.





'Sabres i mastodonts' conté 160 peces originals, moltes d'elles integrades en vuit muntatges anatòmics, a més de la closca complet d'una tortuga gegant, dos cranis complets de tigres dent de sabre i un crani i una mandíbula de mastodont. L'exposició pretén ressaltar l'extraordinària importància d'aquests jaciments únics al món.