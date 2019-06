Florentino Pérez assegura que no va intervenir en el projecte Castor

El president d'ACS, Florentino Pérez, ha assegurat aquest dilluns 17 de juny, en compareixença al Parlament de Catalunya, que no va intervenir "en res" del que relacionat amb el projecte Castor i que poc pot ajudar al respecte.





"No he intervingut en res. Poc els puc ajudar", ha subratllat davant la Comissió d'investigació al Parlament sobre el Projecte Castor, on ha manifestat la seva sorpresa per haver de donar explicacions per aquesta qüestió.





Pérez ha constatat que presideix un grup que componen més de 1.200 empreses, que té 200.00 empleats i implantació en més de 70 països, de manera que es gestiona "amb un alt grau de descentralització" i cada gestor és responsable de la seva societat.









Malgrat admetre la transcendència del projecte, ha insistit que ell no ha participat en cap gestió, i per això ha demanat als grups que no li preguntin per qüestions que desconeix.





Sí que ha considerat que els sismes produïts enfront de les costes de Tarragona i Vinaròs (Castelló) al setembre de 2013 van ser "una cosa molt desgraciada" i que tots estan consternats per això, ha assegurat.





NEGA QUE ACS APAREGUI ALS 'PAPERS DE BÁRCENAS'





El president d'ACS ha negat també que la seva empresa aparegui en els 'papers de Bárcenas' i també ha assegurat que no coneix l'extresorer del PP Luis Bárcenas.





"No li he conegut a la vida", ha afirmat en la seva compareixença a la comissió d'investigació al Parlament sobre el Projecte Castor, i després de les crítiques llançades per la diputada de la CUP Maria Sirvent contra el seu grup empresarial.





Segons Sirvent, ACS va aparèixer en els 'papers de Bárcenas', el que ha portat a Florentino Pérez a negar-ho immediatament, tot i no ser el seu torn d'intervenció, afirmant: "Vostè diu coses que no són veritat".