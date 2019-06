Podem avisa el PSOE que la derogació de la Reforma Laboral impulsada el 2012 pel PP i acabar amb "els aspectes més lesius" de la reforma socialista de 2010 seran imprescindibles en la negociació per arribar a un acord de govern entre les dues forces. "D'aquí no ens mourem perquè és un compromís que es va signar --en l'acord de pressupostos-- i que només cal materialitzar-lo", assenyalen.









Després del Consell de Coordinació de Podem, la portaveu de la formació, Noelia Vera, ha assenyalat que col·loquen al centre de la negociació programàtica amb el PSOE revertir les retallades en drets laborals "que ha patit la ciutadania per la crisi", i defensa aquesta derogació de la Reforma Laboral de 2012 que ja van pactar els dos partits per als pressupostos generals de l'Estat (PGE).





Vera ha afegit que aquesta derogació ha d'anar acompanyada a més de la recuperació de la negociació col·lectiva i que els treballadors de les subcontractes "tinguin els mateixos drets que la resta" d'empleats. D'aquesta manera, la formació 'estatge' marca la seva posició de partida de cara a aquesta reunió que previsiblement els secretaris generals de totes dues formacions han de mantenir en els propers dies abans que Sánchez es presenti a la investidura.





JORNADES "COMPATIBLES AMB VIURE"





Entre aquestes "línies profundes" de diàleg amb el PSOE, Vera inclou aconseguir que es garanteixin "jornades laborals compatibles amb viure", de manera que es faciliti la conciliació familiar, el temps d'oci i el temps de descans. Per Vera, això s'ha de traduir en què les 34 hores setmanals siguin una realitat, en reduir el nombre d'hores extraordinàries i en equiparar els permisos de paternitat i maternitat, pujant-los a les 25 setmanes i aconseguint que siguin intransferibles i cent per cent remunerats.





En matèria de lluita contra la precarietat, ha avançat que posaran sobre la taula de negociació la lluita contra la "epidèmia cada vegada més estesa" dels contractes temporals. Per Podem, aquests no han de durar més d'un mes i, després de sis mesos, l'empresa ha de contractar directament als treballadors.





Un altre dels punts a negociar, i en el qual des de la formació estatge opinen que poden entendre amb el PSOE, és el d'acabar amb la figura dels falsos autònoms augmentant per a això les inspeccions de treball. En cas de localitzar empreses que facin ús d'aquesta figura, des Podem són partidaris que se'ls obligui a incorporar al treballador a la plantilla.





A tot això, Vera ha sumat que s'han de recuperar els drets laborals "de col·lectius castigats com les kellys", que s'ha de seguir pujant el Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins als 1.200 euros al mes en aquesta Legislatura, i assumir una renda garantida de 600 euros al mes per a les persones que no arribin a uns ingressos mínims.