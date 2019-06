Alarma per l'addicció al joc 'on line' a Espanya

Psicòlegs, sociòlegs i experts en tractament d'addiccions comportamentals han reclamat millorar la regulació de la publicitat d'apostes 'on line' a Espanya, actualment controlada per les pròpies empreses del sector, davant de l'"alarmant" increment del nombre d'addictes a aquests jocs de atzar, especialment joves.









"La publicitat és un dels factors que expliquen l'auge de les apostes per Internet. Com que no hi ha un marc legal darrere, l'autoregulació funciona de manera bastant deficient. Demanem que en els anuncis no puguin aparèixer famosos, ni s'ofereixin bons de descompte per a nous jugadors, així com impedir que arribi als menors ", ha demanat Alejandro Perales, assessor de l'Associació Usuaris de la Comunicació (AUC), durant una jornada celebrada aquest dilluns a la seu de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre drogues.





Segons l'enquesta 'Estudes 2016-2017' del Ministeri de Sanitat, fins a un 6,4 per cent dels adolescents espanyols de 14 a 18 anys admet haver jugat diners a través d'Internet en l'últim any. La prevalença és quatre vegades més gran en nois (10,2%) que en noies (2,5%).





De la mateixa manera, quan se li pregunta a aquests joves si han jugat diners en el 'món real', la prevalença és encara més gran, ja que el 13,6 per cent diu haver-ho fet. I de la mateixa manera que amb el joc 'on line' de diners, en aquest cas és més gran del costat masculí, ja que fins a un 21,6 per cent ho reconeix.





"És una addicció silenciosa, que no es veu però que genera molt deteriorament i va afectant de forma progressiva. És una malaltia mental en la qual la voluntat està alterada, no hi ha llibertat. Pateixen un estrès tremend pel consum i no saben com parar-lo. Està completament fora de la capacitat d'un addicte posar fre a això. a més, els joves no demanen ajuda, són tremendament vulnerables ", ha advertit la coordinadora del grup de treball sobre addiccions del Col·legi de Psicòlegs de Madrid, María Ángela García.





"Estan pujant els índexs de joc problemàtic de manera alarmant en menors. Hi ha fins a un 20 per cent de participació en jocs 'on line'", ha assegurat la doctora María José Solé, experta en joc problemàtic. Juntament amb les apostes a través d'Internet, l'experta ha atribuït aquestes xifres a nous fenòmens com els 'e-sports', o fins i tot les subhastes dins dels propis videojocs, que tenen una especial penetració entre els joves.





A això, Perales ha afegit que també s'està generant una "tempesta perfecta" entre el joc i els "crèdits ràpids amb interessos usurers", gràcies als quals els jugadors poden seguir alimentant la seva addicció encara que no puguin per condicions econòmiques. En aquest punt, ha recordat que l'estratègia de les cases d'apostes és, precisament, situar-se físicament en zones especialment vulnerables, com barris pobres, per captar persones més indefenses.





Aquesta estratègia, segons ha indicat, es repeteix també a Internet i al món digital, on es tornen a dirigir als més vulnerables a través del màrqueting. "Els ludòpates són especialment vulnerables. Són els autèntics esquers, als que dirigeixen missatges de màrqueting per fidelitzar-los. Aquesta publicitat 'on line' hauria de regular des d'un organisme independent", ha comentat Solé. En el mateix sentit, Perales ha afegit que "la regulació de la publicitat i la protecció de menors i persones vulnerables deixa molt a desitjar".